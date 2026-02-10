حجت الاسلام مولاپور: بهمن نماد اراده ملت و تحقق وعده الهی است

حجت الاسلام حسین مولاپور در گفتگو با خبرنگار مهر، ۲۲ بهمن را تجلی عینی نصرت الهی و نقطه عطفی در تاریخ معاصر ایران دانست و تأکید کرد که این روز یادآور اراده مؤمنانه مردم برای فروپاشی نظام طاغوت و تجدید بیعت با آرمان‌های انقلاب و ولایت است.

وی با بیان اینکه ۲۲ بهمن صرفاً یک رخداد سیاسی نیست، افزود: این روز مظهر تحقق وعده الهی در آیه شریفه «إِن تَنصُرُوا اللَّهَ یَنصُرْکُمْ و شاهدی روشن بر امکان تحقق جامعه‌ای مبتنی بر ولایت، عدالت و کرامت انسانی است.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی شهرستان خلخال با اشاره به اهمیت پاسداشت این روز، تصریح کرد: ۲۲ بهمن، پاسداشت عهد تاریخی ملت با آرمان‌های انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با ولایت و مسیر تمدن‌ساز اسلام ناب محمدی(ص) است؛ مسیری که استمرار آن نیازمند بصیرت، مقاومت و مجاهدت علمی و عملی در برابر جبهه باطل است.

وی خاطرنشان کرد: «این روز فرصتی است برای یادآوری فداکاری‌های مردم، بزرگداشت رهبران الهی انقلاب و تأمل در دستاوردهای ملت ایران. نسل‌های آینده نیز باید پاسدار این میراث بزرگ باشند و راه تحقق آرمان‌های انقلاب را ادامه دهند.