به گزارش خبرنگار مهر، آیین بهرهبرداری از پروژه عمرانی آبرسانی به روستای کانی کوزله عصر سهشنبه با حضور فرمانده سپاه شهرستان مریوان، فرماندار، مسئول بسیج سازندگی سپاه شهرستان و جمعی از اهالی روستای کانیکوزله برگزار شد. این طرح از جمله پروژههای مهم دهه فجر در شهرستان مریوان به شمار میرود که پس از دو سال تلاش مستمر به مرحله بهرهبرداری رسید.
اجرای پروژه با اعتبار ۶ میلیارد تومان
سردار قیصر امیدی، فرمانده سپاه شهرستان مریوان، در حاشیه این مراسم با اشاره به اهمیت اجرای این طرح اظهار کرد: پروژه آبرسانی کانیکوزله با هدف تأمین آب شرب سالم و پایدار برای ساکنان روستا آغاز شد و با همکاری دستگاههای اجرایی و مشارکت مردمی به سرانجام رسید.
وی افزود: این پروژه شامل اجرای خط انتقال، شبکه توزیع داخلی، احداث منبع ذخیره و تجهیز ایستگاه سرچاهی بوده و برای اجرای آن اعتباری بالغ بر ۶ میلیارد تومان هزینه شده است.
رفع یکی از مشکلات اساسی و قدیمی روستا
فرمانده سپاه شهرستان مریوان با بیان اینکه کمبود آب شرب سالها زندگی روزمره اهالی روستا را تحت تأثیر قرار داده بود، تصریح کرد: بهرهبرداری از این طرح نقش مؤثری در رفع مشکلات آبی منطقه داشته و موجب ارتقای کیفیت زندگی ساکنان خواهد شد.
سردار امیدی در پایان تأکید کرد: اجرای چنین پروژههایی علاوه بر تأمین نیازهای اساسی مردم، زمینه توسعه خدمات زیربنایی و افزایش ماندگاری جمعیت در روستاها را فراهم میکند.
آبرسانی کامل از حفر چاه تا منازل روستایی
در ادامه این مراسم، معروفی، دهیار روستاهای کانیکوزله و کلهیونجه، با اشاره به روند اجرای پروژه گفت: عملیات آبرسانی این روستا طی دو سال و بهصورت کامل از مرحله حفر چاه، احداث اتاق سرچاهی، ساخت منبع ذخیره، اجرای خط انتقال و لولهگذاری تا درب منازل انجام شد.
وی با قدردانی از همکاری بسیج سازندگی سپاه شهرستان مریوان و اداره آب و فاضلاب افزود: این پروژه با همت دستگاههای اجرایی و همراهی مردم به بهرهبرداری رسید و به نمایندگی از اهالی روستا، از تمامی دستاندرکاران این طرح تقدیر و تشکر میکنم.
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