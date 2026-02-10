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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۲۰:۱۳

شهربابک به‌ خوبی مسیر توسعه و پیشرفت برای آینده را پیدا کرده است 

شهربابک به‌ خوبی مسیر توسعه و پیشرفت برای آینده را پیدا کرده است 

کرمان- استاندار کرمان گفت: امروز به واسطه برنامه‌های تدوین‌شده، شهربابک به‌خوبی مسیر توسعه و پیشرفت برای آینده را پیدا کرده است.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر سه شنبه در آیین قرعه‌کشی ۲۵۷ قطعه زمین طرح جوانی جمعیت و ۹۳۸ قطعه زمین طرح نهضت ملی مسکن شهر خورسند شهربابک اظهار داشت: امروز به واسطه برنامه‌های تدوین‌شده، شهربابک به‌خوبی مسیر توسعه و پیشرفت برای آینده را پیدا کرده است.

وی افزود: آینده‌ای پرفروغ در حوزه‌های مختلف برای این شهرستان قابل تصور است و نتایج این مسیر به‌تدریج نمایان خواهد شد.

استاندار کرمان با تأکید بر اهمیت توجه به مسکن مردم تصریح کرد: پرداختن به موضوع مسکن امری ضروری بود، چراکه هم باید پاسخ‌گوی روند پیشرفت شهرستان باشیم و هم عقب‌ماندگی‌هایی را که از گذشته به ما تحمیل شده است، جبران کنیم.

طالبی، خاطرنشان کرد: این مسیر به عشق مردم و با هدف خدمت به آنان ادامه خواهد یافت.

وی همچنین با اشاره به افرادی که در این مرحله موفق به شرکت در قرعه‌کشی نشده‌اند، افزود: مقرر شده است زمین برای ۱۰۰ نفر از واجدان شرایط مهیا شود و امیدواریم ثبت‌نام این افراد به‌زودی انجام گیرد.

کد مطلب 6745693

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