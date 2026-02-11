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۲۲ بهمن ۱۴۰۴، ۱۰:۲۰

امام جمعه آبدان: مردم عزم و اراده خود را به جهانیان نشان دادند

امام جمعه آبدان: مردم عزم و اراده خود را به جهانیان نشان دادند

بوشهر- امام جمعه آبدان گفت: مردم ایران اسلامی بار دیگر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن عزم و اراده خود را به جهانیان نشان دادند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام امین زارعی صبح چهارشنبه در جمع راهپیماییان بخش آبدان ضمن تشکر از حضور گسترده مردم در مراسم یوم الله ۲۲ بهمن اطهار کرد: در دنیا تمام کشورهایی هستند که قدرت دارند اما پشتیبان الهی ندارند و این کشورها ابر قدرت پوشالی هستند.

وی ادامه داد: ابرقدرت واقعی خداوند است و حضرت امام خمینی (ره) اولین کسی بود که به آمریکا سیلی زد و مردم نیز پشت سر رهبری شجاع و حکیم با اتحاد و اراده دشمنان را نا امید کردند.

امام جمعه آبدان با اشاره به حضورگسترده مردم در رااهپیماایی ۲۲ بهمن گفت: مردم ایران اسلامی بار دیگر در راهپیمایی یوم الله ۲۲ بهمن عزم و اراده خود را به جهانیان نشان دادند.

کد مطلب 6746028

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