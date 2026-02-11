استاندار بوشهر: حضور مردم در راهپیمایی پیام روشنی برای دشمنان دارد

به گزارش خبرنگار مهر، ارسلان زارع صبح چهارشنبه در راهپیمایی یومالله ۲۲ بهمن اظهار کرد: امروز بار دیگر شاهد حضور گسترده و پرشور مردم بوشهر در مراسم راهپیمایی ۲۲ بهمن هستیم.
وی با بیان اینکه حضور حماسی مردم در راهپیمایی پیام روشنی برای دشمنان دارد اضافه کرد: ملت ایران همواره متحد و استوار در مسیر انقلاب گام برمیدارد و ایران اسلامی با تکیه بر مردم مؤمن و انقلابی خود، همواره سرافراز و مقتدر باقی خواهد ماند.
استاندار بوشهر با اشاره به شکوه و گستردگی حضور مردم گفت: حضور باشکوه ملت بزرگ ایران، از جمله مردم نجیب و آگاه استان بوشهر، در راهپیمایی روز شکوهمند ۲۲ بهمن نشان از وحدت، اتحاد، همدلی، ایمان و اراده این ملت در مسیر تحقق آرمانهای انقلاب اسلامی دارد.
وی افزود: این حضور عظیم، نماد و جلوهای روشن از انسجام و اقتدار ملت بزرگ ایران است و ثابت میکند که کشور عزیزمان همواره سرفراز و استوار در برابر دشمنان و بدخواهان خواهد ایستاد.
استاندار بوشهر با اشاره به شکوه راهپیمایی امسال اظهار داشت: حضور باشکوه ملت بزرگ ایران بهویژه مردم نجیب، مؤمن و آگاه استان بوشهر در راهپیمایی ۲۲ بهمن، بیانگر وحدت، همدلی، ایمان و اراده راسخ مردم در مسیر تحقق اهداف و آرمانهای انقلاب اسلامی است.
زارع افزود: این اجتماع عظیم مردمی، نماد انسجام ملی و اقتدار جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود و نشان میدهد که ملت ایران با وجود همه فشارها و توطئههای دشمنان، همچنان با قدرت از ارزشهای انقلاب، استقلال و عزت کشور دفاع میکند.
وی با تأکید بر نقش رهبری حکیمانه مقام معظم رهبری در حفظ وحدت و اقتدار کشور تصریح کرد: مردم با حضور آگاهانه خود در صحنههای انقلابی، لبیک عملی به منویات رهبر معظم انقلاب داده و بار دیگر ثابت کردند که پشتیبان ولایت فقیه و نظام اسلامی هستند.
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