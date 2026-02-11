سرهنگ زارعی: ۲۲ بهمن روز نمایش عزت و قدرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، فرماندهان، خلبانان، کارکنان و خانواده‌های پایگاه چهارم هوانیروز ارتش جمهوری اسلامی ایران با حضور در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن اصفهان، همگام با مردم این شهر، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های انقلاب اسلامی و استقلال کشور نشان دادند.

در دریای با شکوه اجتماع اصفهانی‌ها در راهپیمایی ۲۲ بهمن، جمع مصمم هوانیروزی‌ها هم حضور داشتند.

در حاشیه این مراسم، فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش، سرهنگ ستاد خلبان محمدرضا زارعی، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر گفت: به فرموده رهبر معظم انقلاب، ۲۲ بهمن روز رونمایی از عزت و قدرت ملت ایران است.

وی افزود: روز ۲۲ بهمن سالروز رهایی ملت بزرگ ایران از دخالت بیگانگان در کشور ماست.

سرهنگ خلبان زارعی حضور مردم در این راهپیمایی را پیروزی اراده و عظمت مردم در دفاع از استقلال خود دانست و گفت: هوانیروز ارتش در پشتیبانی از مردم و دفاع از استقلال، تمامیت ارضی و نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران، مثل همیشه، منویات فرماندهی معظم کل قوا و رهبر فرزانه انقلاب را لبیک خواهد گفت.

وی گفت: در دفاع از کشور عزیز و حفاظت از امنیت و منافع ملت شریف ایران، تا آخرین قطره خون ایستاده‌ایم و به این ایستادگی افتخار می‌کنیم.

فرمانده پایگاه چهارم هوانیروز ارتش در پایان از حضور باشکوه مردم در این راهپیمایی عظیم قدردانی کرد و این حضور را باعث مأیوس شدن دشمن و ایجاد قدرت بازدارنده برای صیانت از ایران اسلامی دانست.