شکارچی: ارتش اسرائیل در جنگ ۱۲ روزه به پناهگاه فرار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، سرتیپ پاسدار ابوالفضل شکارچی پیش از ظهر امروز چهارشنبه در راهپیمایی باشکوه ۲۲ بهمن اهواز ضمن گرامیداشت حضور پرشور و عظیم مردم، خطاب به ملت ایران گفت: دشمن قصد دارد بین شما و ولی فقیه و حکومت اسلامی فاصله ایجاد کند لذا همیشه باید هوشیار باشیم.
وی تاکید کرد: تا زمانی که مردم قهرمان در صحنه هستند، دشمنان نخواهند توانست به اهداف شوم خود دست یابند.
سخنگوی نیروهای مسلح با مرور تاریخچه توطئههای دشمنان از ابتدای انقلاب اسلامی تا زمان حاضر، افزود: آمریکا از روز اول پیروزی انقلاب شروع به گروهکپروری، تروریستپروری، ایجاد ناامنی و پشتیبانی از سازمان جنایتکاری، چون منافقین و داعش کرد که همه دستپرورده آمریکا و اسرائیل هستند.
وی تصریح کرد: دشمنان همه این گروهها را به جان مردم شریف و انقلابی ایران اسلامی انداختند و در سوریه، غزه، فلسطین، لبنان، یمن، عراق و افغانستان به شیوههای مختلف وارد عمل شدند اما هیچ دستاوردی به دست نیاوردند چراکه اراده ملتها سدی محکم و نفوذناپذیر در برابر تهاجم آنهاست.
سرتیپ شکارچی با اشاره به جنگ ۱۲ روزه تحمیلی نیز بیان کرد: با حضور شما مردم، دشمن تسلیم شد و سپس به دلیل ناتوانی در برابر موشکهای ما به التماس افتاد، آنها با هدف بلعیدن و تجزیه ایران و غارت منابع آن آمده بودند اما ملت شریف و مقتدر ایران امروز به الگویی برای انسانهای آزادیبخش جهان تبدیل شده است.
وی با اشاره به وضعیت رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه نیز گفت: دوران بزن در رو تمام شد و وضعیت در سرزمینهای اشغالی به گونهای بود که مرکز تلآویو با خاک یکسان شد و ارتش ناتوان آنها به پناهگاهها پناه برد.
سخنگوی نیروهای مسلح قدرت ملت ایران را برخاسته از اقتصاد مقاومتی، فرهنگ عاشورایی و پیروی از مکتب امام حسین (ع) دانست و تاکید کرد: این مکتب به ما آموخت که در مقابل ظلم و تجاوز مقاومت کنیم.
وی خطاب به مردم گفت: امروز قدمهای نورانی و دشمنشکن شما به عنوان ذخیرهای برای قیامتتان ثبت شد؛ همچنین دشمن در مقابل شما زانو زده و شکست خواهد خورد، پرچم اسلام بر بزرگترین قلل جهان به اهتزاز درخواهد آمد و اسرائیل از صفحه روزگار محو خواهد شد.
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