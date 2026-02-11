رایزنی رهبران حماس با لاریجانی در دوحه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری شهاب، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین (حماس) عصر چهارشنبه اعلام کرد که «محمد درویش»، رئیس شورای مشورتی این جنبش در رأس هیئتی از رهبران حماس با علی لاریجانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در دوحه دیدار و گفتگو کرد.

محمد درویش در این دیدار با ارائه گزارشی از وضعیت میدانی و انسانی در نوار غزه، از کارشکنی‌های رژیم صهیونیستی در اجرای بنود توافق آتش‌بس انتقاد کرد.

وی با تاکید بر پایبندی حماس به اجرای توافقات برای جلوگیری از بازگشت به جنگ، تصریح کرد که مقاومت همچنان به مسئولیت‌های ملی و اخلاقی خود در دفاع از مردم، لغو محاصره و تضمین ورود کمک‌های امدادی به این باریکه متعهد است.

رئیس شورای مشورتی حماس همچنین به تشدید تنش‌ها در قدس اشغالی و کرانه باختری اشاره کرد و مصوبه اخیر کنست رژیم صهیونیستی برای الحاق بخش‌هایی از کرانه باختری را گامی خطرناک علیه حقوق ثابت فلسطینیان دانست.

در بخش دیگری از این نشست، درویش بر همبستگی کامل حماس با جمهوری اسلامی ایران تاکید و اعلام کرد که هرگونه تعرض به خاک ایران یا سایر کشورهای منطقه، امنیت و ثبات کل منطقه را به خطر خواهد انداخت.

علی لاریجانی نیز در این گفت‌وگو، ضمن تشریح آخرین تحولات داخلی ایران و روند مذاکرات با طرف‌های بین‌المللی، بر موضع ثابت تهران در حمایت از آرمان فلسطین تاکید کرد.

وی با تمجید از ایستادگی و فداکاری‌های بی‌نظیر ملت فلسطین در برابر چالش‌های موجود، خاطرنشان کرد که جمهوری اسلامی ایران به پشتیبانی خود از مبارزات فلسطینیان در تمامی عرصه‌ها و محافل ادامه خواهد داد.

در این دیدار، جمعی از رهبران حماس از جمله خالد مشعل، نزار عوض‌الله، حسام بدران، سامی خاطر و باسم نعیم نیز حضور داشتند.