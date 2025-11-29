هشدار هواشناسی کرمانشاه درباره ناپایداری و رگبارهای پراکنده

علی‌محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر، با تشریح آخرین تحلیل‌های هواشناسی اعلام کرد از اواسط وقت فردا یکشنبه تا روز سه‌شنبه، موجی ناپایدار جو منطقه را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

به گفته وی، این سامانه ضمن افزایش نسبی دمای شبانه، در برخی ساعات باعث رشد ابر و وزش باد در سطح استان خواهد شد.

زورآوند افزود: این شرایط ناپایدار در روزهای دوشنبه و سه‌شنبه در برخی نقاط استان با رگبارهای پراکنده باران و احتمال وقوع رعدوبرق همراه می‌شود و نمود این ناپایداری در نواحی مرکزی و شرقی استان بیشتر خواهد بود.

مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به وضعیت نیمه دوم هفته گفت کاهش نسبی دما و رشد ابر در ساعات مختلف روزهای چهارشنبه و پنجشنبه مهم‌ترین پدیده‌های جوی مورد انتظار خواهد بود.

وی همچنین از عبور موج دیگری در روز جمعه خبر داد و افزود: با ورود این موج، افزایش متوسط دمای هوا و احتمال وقوع رگبارهای خفیف و پراکنده در برخی نقاط استان دور از انتظار نیست.