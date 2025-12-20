افزایش نسبی دما و احتمال بارش پراکنده در کرمانشاه

علی محمد زورآوند در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل دادهها و نقشههای هواشناسی، وضعیت جوی استان کرمانشاه از امروز تا اواسط روز یکشنبه، عمدتاً صاف تا کمی ابری و در برخی ساعات همراه با وزش باد ملایم خواهد بود.
وی افزود: با تغییر الگوی جوی، از بعدازظهر روز یکشنبه تا پایان هفته، امواجی کم رطوبت بهصورت متناوب از جو منطقه عبور میکند که این وضعیت موجب افزایش نسبی دمای هوا و در برخی ساعات سبب افزایش ابرناکی و وزش باد در سطح استان میشود.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: در روزهای دوشنبه و چهارشنبه، این شرایط ناپایدار میتواند به شکل بارشهای ضعیف و پراکنده، بهویژه در نواحی کوهستانی شرق استان، نمود پیدا کند.
زورآوند در پایان توصیه کرد: شهروندان، بهخصوص ساکنان مناطق کوهستانی و مرتفع، با توجه به تغییرات جوی و احتمال بارشهای خفیف، تمهیدات لازم را در برنامهریزی فعالیتهای روزانه خود مدنظر قرار دهند.
