به گزارش خبرگزاری مهر به نقل المسیره، «سید عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن در بیانیه ای به مناسبت خروج آخرین گروه از نیروهای آمریکایی از یمن در ۱۱ فوریه ۲۰۱۵، اعلام کرد: آنها با ذلت از صنعا خارج شدند.

وی همپنین، سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی را به مردم و دولت ایران تبریک گفت و افزود: این انقلاب، یک نظام اسلامی مبتنی بر آزادی از سلطه آمریکا را پایه گذاری کرد و طی ۴۷ سال در برابر توطئه‌های صهیونیستی استوار ماند.

رهبر جنبش انصارالله یمن تصریح کرد: انقلاب اسلامی ایران توانست تمدنی را پایه گذاری کند که به آزادی‌خواهی، حمایت از مظلومان، مساله فلسطین و اتحاد اسلامی متعهد است.

الحوثی گفت: پیروزی های تاریخی دولت و ملت مسلمان ایران و یمن برای همه ملت های مسلمان الهام‌بخش است و نتیجه بخش بودن اعتماد به وعده الهی در شرایط تلاش دشمنان برای تحقق طرح شوم «اسرائیل بزرگ» را نشان می دهد.

رهبر جنبش انصارالله یمن به ارتباط رهبران غرب و صهیونیسم جهانی با پرونده جفری اپستین(مجرم جنسی) اشاره کرد و گفت: این اسناد ماهیت واقعی صهیونیسم و عاملان نسل کشی فلسطینی ها در غزه را نشان داد.

الحوثی، ایستادگی در برابر دشمن صهیونیستی و هدایت جامعه بشری به سمت حق و عدالت را رسالت امروز امت اسلامی اعلام کرد.