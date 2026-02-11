تاس: ایرانیان سالگرد انقلاب اسلامی را گرامی داشتند

به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری تاس روسیه در گزارشی نوشت: ده‌ها هزار ایرانی در سراسر کشور چهل‌وهفتمین سالگرد انقلاب اسلامی ۱۹۷۹ را گرامی داشتند.

این رسانه روس افزود: بسیاری از ایرانیان پلاکاردها و پوسترهایی با تصاویر آیت‌الله علی خامنه‌ای رهبری ایران، کاریکاتورهایی از دونالد ترامپ رئیس‌جمهوری آمریکا و بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر (رژیم) اسرائیل در دست دارند.

تاس به نقل از تظاهرکنندگان نوشت: ۴۷ سال است که غرب تلاش کرده ایران را نابود کند و به زانو درآورد، اما به لطف پایداری مردم ما هرگز موفق نخواهد شد.

این رسانه روس به حضور چتربازان و موشک های ایرانی در تظاهرات پایتخت اشاره کرد و افزود: چتربازان نیز در مراسم‌ جشن میدان آزادی حضور داشتند و چترهای آنها با رنگ‌های پرچم ایران آراسته شده بود. آنان در مرکز میدان، در میان پرتابگرهای موشکی ایران که برای نمایش توانمندی‌های نظامی کشور به نمایش گذاشته شده بود، فرود آمدند.

به گزارش مهر، صبح امروز میلیون‌ها نفر در تهران، شهرها، روستاها، مناطق مختلف استان‌های ایران برای گرامیداشت چهل‌وهفتمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران به خیابان‌ها آمدند. در مراسم امسال، بیش از ۱۴۰۰ نقطه در سراسر کشور میزبان راهپیمایی است و طبق آمار رسمی، حدود ۷۲۰۰ خبرنگار داخلی و نزدیک به ۲۰۰ خبرنگار خارجی پوشش‌دهی رویدادها را بر عهده دارند تا حضور مردمی و برنامه‌ها را به اطلاع جهانیان برسانند.

هم‌زمان با آغاز راهپیمایی‌های گسترده ایرانی‌ها در تهران و استان‌های مختلف، رسانه‌های خارجی این حضور حماسی را بازتاب دادند.