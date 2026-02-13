دریافت 14 MB کد مطلب 6747557 https://mehrnews.com/x3bnkg ۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۷ کد مطلب 6747557 فیلم سیاست فیلم سیاست ۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۷ در دیدار پزشکیان با خانواده شهدا و آسیبدیدگان حوادث اخیر چه گذشت؟ پزشکیان در دیدار باخانواده تعدادی ازجانباختگان حوادث اخیر گفت: دولت تلاش میکند پیامدهای این حوادث را کاهش دهد. کپی شد مطالب مرتبط مسعود پزشکیان: اولویت دولت در کشور تأمین انرژی است پزشکیان وارد تهران شد پزشکیان: هیچ کشوری از جنگ خیر نمیبیند برچسبها اغتشاشات ایران اغتشاش اغتشاشات 1404 شهدا خانواده شهدا مسعود پزشکیان
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