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کد مطلب 6747557
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۲۴ بهمن ۱۴۰۴، ۷:۵۷

در دیدار پزشکیان با خانواده‌ شهدا و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر چه گذشت؟

در دیدار پزشکیان با خانواده‌ شهدا و آسیب‌دیدگان حوادث اخیر چه گذشت؟

پزشکیان در دیدار باخانواده تعدادی ازجانباختگان حوادث اخیر گفت: دولت تلاش می‌کند پیامدهای این حوادث را کاهش دهد.

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