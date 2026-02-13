به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان در مصلای امیرالمومنین(ع) ضمن قدردانی از حضور باشکوه مردم استان سمنان و دیگر نقاط کشورمان در راهپیمایی میلیونی ۲۲ بهمن، تاکید کرد: مردم ما با حضور پرشورشان بار دیگر اقتدار و قدت نظام اسلامی را به رخ جهانیان کشیدند.

وی با بیان اینکه رسانه های بیگانه و معاند از ماه ها و روزها قبل با تبلیغات سوء تلاش داشتند که حضور مردم را در این راهپیمایی اندک جلوه دهند، افزود: امسال مردم ایران اسلامی حضور پررنگ تری از سال های گذشته در راهپیمایی عظیم ۲۲ بهمن داشتند.

امام جمعه سمنان با بیان اینکه دشمن توطئه های پیچیده ای علیه ملت ایران اسلامی به کار بست اما حضور یکپارچه مردم از آحاد مختلف جامعه بار دیگر آنها را بی نتیجه گذاشت، گفت: بصیرت و دشمن شناسی ویژگی ملت ایران اسلامی است.

مطیعی با بیان اینکه دشمن تلاش کرد با توطئه، جنگ نرم، جنگ ۱۲ روزه، فتنه اخیر و بهره گیری از تروریست ها و همچنین هجمه رسانه ای ایران اسلامی را به زانو در بیاورد، گفت: حضور باشکوه مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن بازهم دشمن را در اهدافش ناکام گذاشت.

وی با بیان اینکه دشمنان تلاش دارد با ابزارهای مختلف در جامعه ایجاد دوگانگی کند، افزود: حفظ اتحاد همانطور که ملت بصیر ایران اسلامی در روز ۲۲ بهمن به نمایش گذاشتند، راهکار مقابله با حربه های دشمن است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان همچنین به تحرکات و لشکری کشی دشمن به منطقه هم اشاره کرد و بیان داشت: هیچ کدام از این تهدیدات و تحریم ها و عملیات روانی نمی تواند در برابر پشتوانه مردمی ملت ایران ایستادگی کند.

مطیعی همچنین به فرا رسیدن ماه رمضان هم اشاره کرد و ضمن دعوت مردم به حضور پرشور در مساجد، این ماه را فرصت بی بدیل برای نزدیکی به خداوند متعال دانست و گفت: به همه مردم توصیه می کنیم که با یک آمادگی معنوی به پیشواز ماه رمضان بروند.