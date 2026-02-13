به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام احسانالله محمدی عصر جمعه در یادواره ۱۶ شهید والامقام روستای شنبهبازار و گرامیداشت یاد شهید سید جواد موسوی در فومن، با قدردانی از حضور گسترده مردم در راهپیمایی ۲۲ بهمن اظهار کرد: حماسه ۲۲ بهمن بار دیگر نشان داد که ملت ایران، ملت امام حسین(ع) است و در دفاع از آرمانهای انقلاب اسلامی ثابتقدم میماند.
وی با اشاره به دشمنیهای مستمر علیه جمهوری اسلامی از ابتدای انقلاب به رهبری ایالات متحده آمریکا افزود: علت اصلی این خصومتها، ایستادگی ملت ایران در برابر ظلم و جلوگیری از غارت منابع و ثروتهای ملی توسط بیگانگان است.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با گرامیداشت پیروزی انقلاب اسلامی و مقاومت در برابر حملات رژیم صهیونیستی در جنگ ۱۲ روزه، تصریح کرد: دشمن در آن مقطع با بهکارگیری تمام توان خود تلاش کرد کشور را به زانو درآورد اما با عنایت الهی و تدابیر حکیمانه رهبر معظم انقلاب، تمامی نقشههای آنان ناکام ماند.
حجتالاسلام محمدی با اشاره به آشوبهای خیابانی دیماه اخیر بیان کرد: دشمن تلاش داشت با سوءاستفاده از مشکلات اقتصادی و معیشتی، مردم را از ولایت و نظام جدا کرده و به بهانه حل مشکلات، بر منابع کشور مسلط شود اما هوشیاری ملت انقلابی این توطئه را نیز خنثی کرد.
وی با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بهویژه شهید سید جواد موسوی، الگوبرداری از سبک زندگی و ارزشهای این شهید را ضروری دانست و گفت: شهید موسوی با تأکید بر «احساس مسئولیت» و «خدمت به مردم» نشان داد که مسیر پیشرفت در آرمانهای انقلاب از دل خدمت صادقانه به مردم میگذرد.
مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در سپاه قدس گیلان با تأکید بر حفظ وحدت و انسجام در جامعه، از حضور خانوادههای معظم شهدا و دستاندرکاران برگزاری این یادواره قدردانی کرد و افزود: با تبعیت از رهنمودهای مقام معظم رهبری و ادامه راه شهدا، مسیر عزت و اقتدار کشور تداوم خواهد یافت.
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