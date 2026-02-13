پایان کار شمشیربازان جوان ایران در بخش انفرادی جام جهانی

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون شمشیربازی، جام جهانی شمشیربازی رده‌های سنی پایه در داکار سنگال پیگیری می‌شود.

امروز (جمعه) در بخش انفرادی جوانان سه سابریست کشورمان روی پیست رفتند.

حسام مرادی در گروه دو با الجزایر ، اکوادور، مصر ، سنگال و نیجریه همگروه است.

طاها کارگرپور در گروه چهار با کنیا، مصر، سنگال و دو سابریست از الجزایر دیدار می‌کند.

پارسا پورسلمان هم در گروه پنج با الجزایر ، سنگال ، مراکش، کانادا و مصر در یک گروه قرار دارد.

در پایان بازی‌های گروهی هر سه سابریست کشورمان راهی مرحله حذفی شدند.

در بازی‌های یک شانزدهم‌نهایی حسام مرادی و پارسا پورسلمان با نتیجه مشابه ۱۵ بر ۱۲ مقابل سابریست‌های مصری شکست خوردند و از دور رقابت‌ها کنار رفتند.

اما طاها کارگرپور مقابل سابریستی از توگو به برتری دست یافت و راهی یک هشتم نهایی شد.

وی در یک هشتم هم ۱۵ بر ۱۲ حریف الجزایری را شکست داد و به یک چهارم رسید تا مقابل فورکان از ترکیه قرار بگیرد.

وی در این مرحله با قبول شکست مقابل سابریست قدرتمند ترک از رسیدن به نیمه نهایی و کسب مدال بازماند.

هدایت این تیم را فرزاد باهر ارسباران بر عهده دارد.