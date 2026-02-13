به گزارش خبرنگار مهر، حسین رحیمیان شامگاه جمعه در نشست هماهنگی اجرای گشت‌های مشترک نظارتی، از آغاز اجرای طرح نظارت میدانی بر بازار در استان کردستان خبر داد و اظهار کرد: این طرح با مشارکت دستگاه‌های نظارتی و در راستای مقابله با گران‌فروشی، احتکار و تخلفات صنفی اجرا می‌شود.

اجرای طرح در دو مرحله تا نیمه فروردین‌ماه

وی با اشاره به برنامه‌ریزی اجرای این طرح افزود: گشت‌های مشترک نظارتی در دو مرحله پیش‌بینی شده است که مرحله نخست از ۲۵ بهمن‌ماه تا پایان اسفندماه ۱۴۰۴ و مرحله دوم از ابتدای فروردین‌ماه تا چهاردهم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ در سراسر استان اجرا خواهد شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با تأکید بر نقش حضور مستمر و منسجم بازرسان در بازار، گفت: نظارت مؤثر و به‌موقع بر فرآیند عرضه و توزیع کالاها، موجب افزایش اعتماد عمومی، صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان و ایجاد امنیت اقتصادی در جامعه می‌شود.

اطلاع‌رسانی قیمت‌ها؛ راهکار مهار التهاب بازار

رحیمیان تصریح کرد: اطلاع‌رسانی دقیق درباره قیمت کالاها و میزان سود قانونی فروشندگان می‌تواند از شکل‌گیری گران‌فروشی‌های غیرواقعی و ایجاد التهاب کاذب در بازار جلوگیری کند و در این زمینه، همکاری رسانه‌ها و دستگاه‌های مسئول ضروری است.

وی با اشاره به حساسیت ایام پایانی سال و ماه مبارک رمضان، تأکید کرد: دستگاه‌های متولی باید نسبت به تأمین، توزیع و نظارت بر عرضه مستمر کالاهای اساسی و اقلام پرمصرف مردم اهتمام ویژه داشته باشند تا از بروز کمبود یا افزایش غیرمنطقی قیمت‌ها جلوگیری شود.

مشارکت دستگاه‌ها به‌عنوان ضابط تعزیرات

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان با اشاره به آیین‌نامه اصلاحی تعزیرات حکومتی بیان کرد: دستگاه‌هایی از جمله اداره‌کل صنعت، معدن و تجارت، سازمان جهاد کشاورزی، دانشگاه علوم پزشکی، سازمان ثبت اسناد و املاک، بانک‌ها، نیروی انتظامی، شهرداری‌ها و اتاق‌های اصناف به‌عنوان ضابطان تعزیرات حکومتی در اجرای این طرح مشارکت دارند.

رحیمیان با بیان اینکه دریافت سود غیرقانونی در اغلب جرایم تعزیراتی به‌عنوان گران‌فروشی تلقی می‌شود، افزود: در برخی تخلفات نظیر احتکار، احراز قصد و آگاهی متخلف از ملاک‌های اصلی رسیدگی به پرونده است.

وی با قدردانی از حمایت استاندار کردستان، دادستان مرکز استان و فرمانداران شهرستان‌ها، خاطرنشان کرد: محل استقرار گشت‌های مشترک، اداره‌کل تعزیرات حکومتی خواهد بود و در صورت احراز تخلف، فرآیند تفهیم اتهام و صدور رأی در همان محل و در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام می‌شود.

دعوت از شهروندان برای گزارش تخلفات

مدیرکل تعزیرات حکومتی کردستان در پایان از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه تخلف صنفی، گران‌فروشی یا احتکار، مراتب را به‌صورت مکتوب به این اداره‌کل اعلام کنند یا از طریق سامانه اینترنتی www.t135.ir و تماس با سامانه‌های ۱۳۵ تعزیرات حکومتی و ۱۲۴ سازمان صمت گزارش‌های خود را ثبت کنند.