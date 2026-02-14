به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با اشاره به تحویل یک فروند شناور باری ۷۲۰۰ تنی به این گروه، اظهار کرد: با الحاق این شناور، ظرفیت ناوگان کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در دریای خزر افزایش یافت و این اقدام در چارچوب تقویت کریدور شمال ـ جنوب ارزیابی می‌شود.

وی افزود: ظرفیت ناوگان گروه کشتیرانی در منطقه خزر طی چند سال اخیر از ۹۵ هزار تن به ۱۲۰ هزار تن افزایش یافته است که با اضافه شدن این شناور جدید، این رقم باز هم رشد خواهد کرد. امیدواریم تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی و با تحویل دو فروند شناور دیگر از سوی سازندگان داخلی، ظرفیت کلی ناوگان ایران در خزر به ۱۵۰ هزار تن برسد.

مدرس خیابانی با بیان اینکه این اقدامات مقدمه توسعه مسیر کریدور شمال ـ جنوب است، گفت: گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به عنوان هفدهمین ناوگان بزرگ کانتینری جهان، اولویت راهبردی خود را بر رونق و فعال‌سازی هرچه بیشتر کریدور شمال ـ جنوب متمرکز کرده است.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران در پایان خاطرنشان کرد: توسعه زیرساخت‌های بندری در مسیر کریدور شمال ـ جنوب اقدامی راهبردی و کلیدی به شمار می‌رود و امیدواریم با تکمیل زیرساخت‌های بندری و رفع حلقه‌های مفقوده، از جمله راه‌اندازی راه‌آهن چابهار ـ زاهدان تا پایان سال ۲۰۲۶ میلادی، شاهد افزایش چشمگیر حجم تجارت در این مسیر باشیم.