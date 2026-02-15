قهرمان طالع: ششمین پویش مردمی کودکان سایبری در اردبیل آغاز شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی قهرمان طالع از آغاز اجرای ششمین دوره پویش مردمی کودکان سایبری از ۲۵ تا ۳۰ آذر ماه سال ۱۴۰۴ همزمان با سراسر کشور در استان اردبیل با محوریت افزایش سواد فضای مجازی در میان کودکان و نوجوانان خبر داد و اظهار کرد: «با کودکان، ایمن تر در دنیای دیجیتال» شعار این پویش انتخاب شده است.

وی افزود: با توجه به افزایش تهدیدات آنلاین مانند فیشینگ، بدافزارها، قلدری سایبری ، نقض حریم خصوصی و وابستگی افراطی به فضای مجازی، تلاش داریم با اجرای این پویش کودکان و نوجوانان را از کاربران منفعل به کاربرانی آگاه، مسئول و فعال تبدیل و همزمان خانواده‌ها و مدارس را در مسیر استفاده ایمن از فضای مجازی همراه سازیم.

رئیس پلیس فتای استان اردبیل با بیان اینکه برای هر روز اجرای این طرح شعار ویژه انتخاب شده است؛ گفت: برای روز اول شعار: آشنایی با دنیای دیجیتال و هدف پویش، برای روز دوم شعار: امنیت رمز عبور و حفاظت از حساب‌ها و اطلاعات شخصی، برای روز سوم شعار: رفتار ایمن در گفت و گوها و شبکه‌های اجتماعی، برای روز چهارم شعار: مهربانی آنلاین و مقابله با آزار سایبری، برای روز پنجم شعار: مدیریت زمان و تعادل بین دنیای واقعی و مجازی و برای روز ششم شعار: مسئولیت‌پذیری، تعهد شخصی و نقش پلیس فتا، خانواده‌ها، مدارس و سکوهای اینترنتی انتخاب شده است.

وی با اشاره به گسترش روزافزون استفاده کودکان از فضای مجازی بیان کرد: با توجه به نقش پررنگ فناوری‌های نوین در زندگی روزمره، آموزش صحیح، آگاهسازی و توانمندسازی خانواده‌ها در حوزه فرزندپروری سایبری از اولویت‌های پلیس فتا بوده و پویش کودکان سایبری در همین راستا اجرا می شود.

سرهنگ قهرمان طالع ازخانواده‌ها، کودکان و نوجوانان و عموم شهروندان خواست: با مشارکت فعال در این پویش و بهره‌مندی از آموزش‌ها و توصیه‌های پلیس فتا، در صیانت از حقوق کودکان و ارتقای امنیت روانی و اجتماعی آنان در فضای مجازی نقش‌آفرینی کنند.

رئیس پلیس فتا استان اردبیل به شهروندان و کاربران فضای مجازی توصیه کرد: میزان آگاهی و دانش خود را افزایش و برای دریافت مشاوره و راهنمایی‌های لازم با شماره ۰۹۶۳۸۰ تماس حاصل کنند.