به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا مدرس‌خیابانی، مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با بیان اینکه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران هم‌اکنون رتبه هفدهم بزرگ‌ترین شرکت‌های کشتیرانی کانتینری جهان را در اختیار دارد، گفت: حدود یک دهه است که در میان ۲۰ کشتیرانی بزرگ کانتینری جهان قرار گرفته است.

وی با اشاره به افزایش ۴۱ درصدی سرمایه این شرکت در مجمع فوق‌العاده سال جاری و رسیدن آن به ۱۱۶ هزار میلیارد ریال، گفت: علیرغم تحریم‌ها و محدودیت‌ها، وضعیت کشتیرانی مطلوب است، هرچند طی سال جاری میلادی نیز شاهد کاهش ۴۵ تا ۵۵ درصدی نرخ کرایه حمل نسبت به سال ۲۰۲۴ در صنعت کشتیرانی جهانی بوده‌ایم.

مدرس‌خیابانی ادامه داد: در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ شاهد رشد ۰.۴ درصدی حمل کانتینر با جابه‌جایی بیش از ۸۶۰ هزار TEU کانتینر بودیم. در بخش حمل فله نیز طی سال ۱۴۰۳ با حمل ۱۰ میلیون و ۲۳۳ هزار تن انواع کالا، ۹.۳ درصد رشد به ثبت رساندیم و همزمان در دریای خزر نیز ناوگان کشتیرانی دریای خزر گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با حمل ۱ میلیون ۴۱۳ هزار تُن کالا، ۱۱ درصد رشد را تجربه کرد.

مدیرعامل گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران یادآور شد: شرکت کشتیرانی والفجر از دیگر توابع کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، ۶.۲ درصد رشد در فعالیت‌های خود ثبت کرد و شرکت حمل‌ونقل ترکیبی که بازوی ریلی گروه کشتیرانی است، جهش ۲۴.۲ درصدی داشت.

نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: در حال حاضر ۱۴۴ فروند انواع شناور با ظرفیت ۵ میلیون DWT که شامل ظرفیت حمل ۱۶۰ TEU کانتینر نیز می‌شود، در ناوگان فعال هستند. همچنین ۳۲۴ هزار TEU کانتینر نیز در حوزه کانتینری برای ارائه خدمات صادراتی و وارداتی به بازرگانان و تولیدکنندگان کشور در مالکیت ناوگان قرار دارند که در کنار حدود ۱۶۰۰ دستگاه انواع واگن باری در حال فعالیت هستند.

مدرس‌خیابانی گفت: عملکرد تلفیقی مالی شرکت ۴۰ درصد رشد را نسبت به سال مالی پیشین نشان می‌دهد که سود هر سهم را با رشد ۱۱۹ درصدی به بیش از هزار و ۱۸۰ ریال رسانده است. در سال اول حضور گروه کشتیرانی در بندر چابهار موفق شدیم عملیات کانتینر این بندر را از صفر به جابه‌جایی ۶ هزار TEU کانتینر برسانیم؛ در سال ۱۴۰۳ این رقم به ۸۸ هزار TEU جهش یافت و پیش‌بینی می‌کنیم این رقم در پایان سال جاری به ۱۳۰ هزار TEU کانتینر برسد که معنای دیگر آن این است که بندر چابهار از رتبه آخر بنادر جنوب کشور به دومین بندر بزرگ این منطقه پس از بندرعباس ارتقاء پیدا می‌کند.

وی تصریح کرد: با تکمیل راه‌آهن زاهدان به چابهار، کریدور شمال - جنوب در مرحله‌ای تازه‌ای قرار می‌گیرد که کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران آمادگی کامل دارد حمل‌ونقل کالا از این مسیر را توسعه دهد. بنابراین از مدت‌ها قبل اعلام کرده‌ایم خروج سرمایه‌گذاران خارجی از بندر چابهار هیچ لطمه‌ای به بندر نخواهد زد و کشتیرانی آماده است روند توسعه بندر را نیز تسریع ببخشد.

مدرس‌خیابانی با اشاره به بهره‌مندی از توان داخلی از سوی کشتیرانی جمهوری اسلامی، بیان کرد: ۸۰ درصد از نیازهای جاری ناوگان با استفاده از توان تولید داخلی تأمین می‌شود و از این طریق سالانه حدود ۳۰۰ میلیون دلار به بازار داخلی تزریق می‌شود.

وی افزود: خرید ۱۵۰ دستگاه واگن طی سال ۱۴۰۳ از تولیدکنندگان داخلی و همچنین انجام بخش بزرگی از تعمیرات شناورها و کانتینرها در داخل کشور نیز از جمله تلاش‌های گروه کشتیرانی برای یاری رساندن به اقتصاد و تولید ملی است.

به گفته نائب رئیس هیئت مدیره کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، بیش از ۹۰ درصد از سوخت کم‌سولفور مورد نیاز شناورها از داخل کشور تأمین می‌شود و در بندر چابهار که سوخت‌رسانی به شناورها دارای محدودیت بود، با استفاده از شناور سوخت‌رسان ناوگان و سوخت تولید داخل، این محدودیت تا حد زیادی برطرف شده است.

مدرس‌خیابانی در پایان با تأکید بر اینکه در گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران، تأمین اقتصاد کشور راهبرد محوری است، تصریح کرد: اکنون در وضعیت جنگ ترکیبی اقتصادی هستیم، اما به مردم اطمینان می‌دهیم که با وجود تمام محدودیت‌های تحمیلی از سوی تحریم‌های ظالمانه، کارکنان این گروه تمام همت و تلاش خود را به کار می‌برند تا کوچکترین وقفه‌ای در روند اقتصادی کشور ایجاد نشود.