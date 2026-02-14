قاسمی: مشروعیت و مقبولیت نظام آموزشی به عدالت گره خورده است

به گزارش خبرگزاری مهر،سالار قاسمی، معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور، در نشست شورای آموزش و پرورش استان هرمزگان با تأکید بر نقش راهبردی این شورا گفت: شورای آموزش و پرورش استان مهمترین مرجع هدایت نظام تعلیم و تربیت در استان است و هرچه کارگروههای تخصصی و دبیرخانه شورا فعالتر باشند، تصمیمها دقیقتر و اثرگذارتر خواهد بود.
وی با اشاره به نگاه دولت چهاردهم و رئیسجمهور به آموزش و پرورش تصریح کرد: مشروعیت و مقبولیت نظام آموزشی به عدالت گره خورده است؛ عدالت آموزشی فقط ساخت مدرسه و تأمین تجهیزات نیست، بلکه زمانی محقق میشود که دانشآموز در دورترین نقطه کشور همان فهم و کیفیت یادگیری را تجربه کند که دانشآموز یک کلانشهر دارد.
قاسمی خاطرنشان کرد: آموزش و پرورش موفق سه ویژگی دارد؛ عدالت آموزشی، یادگیری باکیفیت و فراگیرسازی. اگر فراگیرسازی محقق نشود و دانشآموزان دارای نیازهای ویژه از خدمات مناسب محروم بمانند، نمیتوان از موفقیت نظام آموزشی سخن گفت.
وی با قدردانی از عملکرد استان هرمزگان افزود: گزارشهای ارائهشده نشان میدهد این استان در حوزه نهضت مدرسهسازی، توسعه فضاهای آموزشی استثنایی و بازگرداندن دانشآموزان بازمانده از تحصیل، جزو استانهای پیشرو است و این حاصل نگاه راهبردی و پیگیری مدیران استان است.
معاون وزیر با اشاره به افزایش اعتبارات سازمان آموزش و پرورش استثنایی بیان کرد: با وجود شرایط سخت کشور، اعتبارات این سازمان افزایش قابل توجهی داشته و در حوزههایی مانند سرویس ایاب و ذهاب، تجهیزات آموزشی، هنرستانهای ویژه و زمینهای چمن مصنوعی، حمایتهای بیشتری در دستور کار قرار گرفته است.
وی عنوان کرد: آموزش و پرورش استثنایی یکی از شاخصهای اصلی توسعهیافتگی نظامهای آموزشی در دنیاست و توجه به فضاهای ورزشی، هنری و مهارتی برای این دانشآموزان باید در اولویت باشد؛ هیچ مدرسه استثنایی نباید بدون فضای ورزشی مناسب فعالیت کند.
قاسمی در پایان با تأکید بر مناسبسازی همه مدارس گفت: در نهضت مدرسهسازی، همه فضاهای آموزشی جدید باید بهطور کامل مناسبسازی شوند تا هیچ دانشآموزی بهدلیل محدودیت جسمی یا ذهنی از آموزش باکیفیت محروم نماند و مسیر تحقق عدالت آموزشی هموار شود.
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