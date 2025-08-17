افتتاح ۳۰ پروژه ورزشی مدارس تهران در قالب اجرای طرح شهید سلیمانی

به گزارش خبرگزاری مهر، سالار قاسمی؛ رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور در آئین افتتاح همزمان ۳۰ پروژه ورزشی میدان همدلی طرح شهید سلیمانی شهر تهران که در مدرسه استثنایی شهید اتقایی برگزار شد، با بیان این که یکی از ساحت‌های مهم سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، ساحت زیستی و تربیت‌بدنی است، گفت: به عبارتی این ساحت پایه همه ساحت‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی است و زمانی یک جامعه سالم خواهیم داشت که انسان سالم از نظر جسمی و روحی داشته باشیم.

معاون وزیر با بیان این که یک جامعه توسعه یافته، جامعه‌ای است که سرانه سلامت، بهداشت، آموزش و تربیت‌بدنی آن بالا باشد، خاطرنشان کرد: با استمرار طرح شهید سلیمانی، سرانه ورزشی درون و برون مدرسه‌ای برای دانش‌آموزان افزایش پیدا می‌کند و در این طرح اتاق‌های درس تربیت‌بدنی، سالن‌های ورزشی درون مدرسه‌ای، زمین‌های چمن مصنوعی و سالن‌های ورزشی برون مدرسه‌ای با هدف بهبود سلامت جسمانی و روحی دانش‌آموزان و نشاط در مدارس ایجاد می‌شود.

قاسمی با اشاره به این که دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به توسعه عدالت و کیفیت آموزشی دارد، تصریح کرد: راه توسعه‌یافتگی یک کشور و رسیدن به توسعه و تعالی تنها از طریق توسعه آموزش و پرورش ممکن است و آموزش و پرورش آئینه تمام‌نمای آینده کشور است.

وی افزود: سیمای آینده یک کشور را باید در سیمای دانش‌آموزان آن کشور دید و اگر نسل امروز، نسلی با نشاط، امیدوار، پرتلاش و با اعتماد باشد، آینده یک کشور هم این‌گونه خواهد بود.

رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور با بیان این که در کنار توسعه فضاهای آموزشی و ورزشی باید به توانمندسازی معلمان هم توجه داشته باشیم، گفت: امروز نیازمند نسلی توانمند و تاب‌آور هستیم، نسلی که مهارت‌های اجتماعی قوی داشته باشد و پایه همه این مهارت‌ها به حوزه سلامت و ورزش بر می‌گردد.

قاسمی با بیان این که محرومیت زدایی باید بر محور مشارکت مردمی باشد، گفت: عدالت بدون حضور مردم معنی نخواهد داشت و باید با کمک مردم، خیرین و اعتبارات دولتی میانگین سرانه آموزشی دانش‌آموزان به ویژه دانش‌آموزان با نیازهای ویژه را ارتقا دهیم.

معاون وزیر با بیان این که پیشران عدالت و کیفیت آموزشی توجه ویژه به دانش‌آموزان با نیازهای ویژه است، گفت: مدرسه برای دانش‌آموزان استثنایی و خانواده‌های آن‌ها ملجاء و پناهگاه است و با توجه به اهمیت سواد حرکتی برای دانش‌آموزان با نیازهای ویژه، توسعه فضاهای ورزشی برای این دانش‌آموزان اهمیت بیشتری دارد.

گفتنی است در این مراسم زمین چمن مصنوعی مدرسه استثنایی اتقایی با حضور معاون وزیر و رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور و سایر فضاها به صورت ویدئو کنفرانس افتتاح شد.