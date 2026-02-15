امیر حاتمی: دافوس قدمگاه بزرگان ارتش است

به گزارش خبرگزاری مهر، امیر سرلشکر «امیر حاتمی» فرمانده کل ارتش جمهوری اسلامی ایران، در آیین تکریم و معارفه فرمانده دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش که در سالن شهید فلاحی این دانشگاه برگزار شد، با اشاره به جایگاه دافوس ارتش، گفت: آینده ارتش جمهوری اسلامی ایران به خصوص آینده نزدیک و میان مدت ارتش در دافوس ساخته می شود و اگر آموزش دانشجویان این دانشگاه به خوبی انجام شود و ورزیدگی لازم را به لحاظ فکری، نظری و میدانی پیدا کنند حتما مسیر ارتقاء توان رزم ارتش با سرعت بیشتری طی خواهد شد.

وی افزود: دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، جایگاه و اهمیت ویژه‌ای در ارتش دارد، زیرا قدمگاه بزرگانی همچون شهید فلاحی، شهید صیاد شیرازی، شهید ستاری و بسیاری از فرماندهان شهید و بسیاری از فرماندهان حال حاضر ارتش است.

سرلشکر حاتمی در ادامه با بیان اینکه از دیدگاه مقام معظم رهبری و فرمانده معظم کل قوا (مدظله العالی) افسر باید شریف، شجاع، کارآمد، متدین، حزب الهی و مسئولیت پذیر باشد و فرماندهان آینده ارتش که در این دانشگاه فاخر و بزرگ، تربیت و آموزش می بینند، لازم است این ویژگی‌ها را داشته باشند، اظهار کرد: ما باید فرصت خدمت در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران را مغتنم بشماریم و با قوت، درایت، بصیرت، آگاهی، تدین و اتکا به خدای متعال در جهت پیشبرد اهداف اسلامی تمام تلاش خود را به کار بگیریم.

فرمانده کل ارتش در این مراسم که با حضور جمعی از فرماندهان، مسئولان، اساتید و دانشجویان ارتش برگزار شد، از طرح ها و برنامه‌های موفق امیر سرتیپ حسین ولی وند زمانی در پرورش افسران مبتکر و موفق ارتش در زمان فرماندهی وی در دافوس، قدردانی و امیر سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده اسبق قرارگاه پدافند هوایی مشترک خاتم الانبیاء (ص) که دارای سابقه اجرایی موفق و پیشینه علمی و پژوهشی هستند، به عنوان فرمانده جدید دانشگاه فرماندهی و ستاد ارتش، آرزوی موفقیت کرد.