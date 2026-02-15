ثبت وزش باد ۱۰۸کیلومتر بر ساعت درگلستان؛تداوم سامانه بارشی تا صبح فردا

سیمه ملاحی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با نفوذ سامانه بارشی از بامداد امروز یکشنبه، استان شاهد وزش باد شدید، افزایش ابر و بارش‌های متناوب بوده است.

کارشناس هواشناسی گلستان گفت: بیشینه سرعت وزش باد ثبت‌شده در ایستگاه‌های استان مربوط به مینودشت با ۱۰۸ کیلومتر بر ساعت بوده و پس از آن فرودگاه گرگان با ۱۰۴ کیلومتر بر ساعت قرار دارد.

وی افزود: در هاشم‌آباد سرعت باد ۹۷، مراوه‌تپه و علی‌آباد کتول ۹۰، کلاله ۸۶، گنبدکاووس و بندرترکمن ۸۳، بندرگز ۶۸ و اینچه‌برون ۵۴ کیلومتر بر ساعت ثبت شده است.

ملاحی با اشاره به تداوم فعالیت این سامانه تا صبح فردا گفت: در این مدت علاوه بر وزش باد بسیار شدید، بارش باران گاهی به‌صورت رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود و با توجه به افت دما، بارش‌ها در ارتفاعات استان به شکل برف خواهد بود.

وی خاطرنشان کرد: با خروج این سامانه از فردا دوشنبه، تا پایان هفته جوی آرام در استان حاکم می‌شود و از روز سه‌شنبه روند افزایش دما آغاز خواهد شد.

کارشناس هواشناسی گلستان بر لزوم احتیاط در ترددهای جاده‌ای، فعالیت‌های دریایی و استحکام سازه‌های موقت تأکید کرد و خواستار توجه شهروندان به هشدارهای هواشناسی شد.