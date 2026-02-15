خبرگزاری مهر - گروه استان ها، فرناز بهبودی: ماه مبارک رمضان در فرهنگ مردم اردبیل همواره با آیینها و سنتهای مذهبی و اجتماعی همراه بوده است.آیینهایی که علاوه بر جنبه عبادی، نقش مهمی در تقویت پیوندهای اجتماعی و افزایش همدلی میان شهروندان ایفا میکنند. در این میان، برپایی سفرههای افطار در محلات یکی از سنتهای ریشهدار این شهر به شمار میرود که احیای آن میتواند به تقویت سرمایه اجتماعی کمک کند.
سفره های افطاری بستری برای تعامل اجتماعی و کاهش فاصلهها است
سفرههای افطاری ساده که در مساجد، حسینیهها، خانههای قدیمی و حتی کوچههای محلات گسترده میشود، فرصتی برای گردهمایی همسایگان و ایجاد فضای صمیمی گفتوگو فراهم میکند. این آیینها فراتر از یک وعده غذایی، بستری برای تعامل اجتماعی، کاهش فاصلهها و تقویت حس تعلق به محله است.
کارشناسان اجتماعی معتقدند در شرایطی که دغدغههای اقتصادی و فشارهای معیشتی بر خانوادهها افزایش یافته، تقویت چنین سنتهایی میتواند بخشی از خلأهای اجتماعی را جبران کند. حضور افراد در کنار یکدیگر، مشارکت داوطلبانه در تهیه و توزیع افطار و توجه به نیازمندان، روحیه همیاری را در جامعه زنده نگه میدارد.
سفرههای افطار ساده، نمادی از همدلی و مشارکت مردمی است
یکی از فعالان فرهنگی اردبیل در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: سفرههای افطار ساده، نمادی از همدلی و مشارکت مردمی است. وقتی مردم در محله خود کنار هم مینشینند، علاوه بر انجام یک سنت دینی، فرصت گفتوگو و شناخت بیشتر از یکدیگر را نیز پیدا میکنند.
وی افزود: این آیینها اگر بدون تجملگرایی و با محوریت سادگی برگزار شود، میتواند نقش مهمی در تقویت انسجام اجتماعی ایفا کند.
برپایی سفرههای افطار محلی، زمینه آشنایی نسل جوان با سنتهای فرهنگی و مذهبی را فراهم میسازد
برخی شهروندان نیز معتقدند برپایی سفرههای افطار محلی، زمینه آشنایی نسل جوان با سنتهای فرهنگی و مذهبی را فراهم میسازد. به گفته آنان، مشارکت نوجوانان و جوانان در برگزاری این مراسم، حس مسئولیتپذیری اجتماعی را در آنان تقویت میکند.
از سوی دیگر، کارشناسان بر این باورند که سفرههای افطار میتواند فرصتی برای شناسایی و حمایت از خانوادههای نیازمند در هر محله باشد. این اقدام، علاوه بر کاهش برخی مشکلات معیشتی، موجب افزایش اعتماد و همبستگی در سطح محلات میشود.
برپایی سفرههای احسان و ترویج معنویت در محلات بایستی جدی گرفته شود
آیت الله سیدحسن عاملی نماینده ولی فقیه در استان اردبیل و امام جمعه اردبیل نیز در حاشیه برگزاری مراسم استقبال از ماه مبارک رضان در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برپایی سفرههای احسان و ترویج معنویت در محلات بایستی جدی گرفته شود.
وی گفت: بندگان در این ماه مهمان سفره با برکت خداوند هستند و باید با طهارت روح و مراقبت از رفتار، از فیوضات معنوی آن بهرهمند شوند.
نماینده ولیفقیه در استان خواستار ترویج فرهنگ روزهداری در میان کودکان و نوجوانان، حفظ حرمت رمضان و برپایی سفرههای احسان در محلات شد و گفت:احیای سفره هاس ساده افطاری در محلات اردبیل میتواند همبستگی اجتماعی را افزایش دهد.
افطاری ادارات و نهادها بهصورت هدفمند برپا شود
طاهره رزاق پور مدیرکل بهزیستی استان اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر با تأکید بر برنامهریزی هدفمند و مشارکتمحور، اظهارکرد: برای اجرای برنامههای ماه مبارک رمضان بایستی افزایش مشارکت اجتماعی و اعتمادسازی عمومی بهعنوان محورهای اصلی مورد توجه قرار گرفت.
مدیرکل بهزیستی استان اردبیل افزود: افطاریهای ادارات و نهادها باید بهصورت هدفمند و در سه بُعد برگزار شوند.
وی ادامه داد: در وهله ی اول افطاریها باید مسئلهمحور باشد تا منجر به شناسایی و حل مشکلات جامعه هدف شود.
رزاق پور گفت: دوم افطاریهایی باشد که ویژه اقشار و گروههایی که به جامعه هدف بهزیستی خدمترسانی میکنند و سوم افطاریهای تثبیتی با هدف قدردانی و تجلیل از خیرین و نیکوکارانی که در سالهای گذشته همراه بهزیستی بودهاند.
پویش نذر نان در محلات اردبیل برگزار می شود
اباصلت ابراهیمی رئیس سازمان فرهنگی،اجتماعی و ورزشی شهرداری اردبیل نیز در گفت و گو با خبرنگار مهر در خصوص اجرای پویش نذر نان در اردبیل گفت: هرساله پویش نذر نان در ماه مبارک رمضان اجرا می شود.
وی افزود: امسال نیز این پویش در محلات اردبیل اجرا خواهد شد. در این طرح نانوایی سطح شهر اردبیل با مشارکت خیرین و مردم اردبیل نان رایگان توزیع می کنند.
ابراهیمی ادامه داد: شهروندان میتوانند در پویش نذر نان، مشارکت داشته باشند، بهطوریکه هر شهروندی میتواند با پرداخت مبلغ مورد نیاز به نانوایی، خواستار پخت رایگان نان و توزیع آن بین نیازمندان مخصوصاً در لحظه افطار باشند.
احیای فرهنگ افطاریهای ساده و مردمی در محلات اردبیل، نه تنها یک سنت مذهبی، بلکه راهکاری اجتماعی برای تقویت همدلی، افزایش مشارکت و تحکیم روابط همسایگی محسوب میشود؛ سنتی که با مشارکت خود مردم و پرهیز از اسراف و تجمل میتواند دوباره رونق گیرد و فضای معنوی و اجتماعی شهر را در ماه مبارک رمضان غنیتر سازد.
