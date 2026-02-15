به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا منادی سفیدان رئیس کمیسیون آموزش مجلس در جمع خبرنگاران با اشاره به اقدامات مجلس برای بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان گفت: برای رفع مشکلات معیشتی جامعه فرهنگی کشور، پیشبینیهای لازم در بودجه انجام شده و موضوع فوقالعاده خاص برای همه کارکنان آموزش و پرورش در نظر گرفته شده است.
وی افزود: مجلس تلاش کرده در شرایط حساس اقتصادی کشور حامی جامعه تعلیم و تربیت باشد. در بحث مطالبات سال ۱۴۰۱ اقدامات لازم انجام شده و درباره سال ۱۴۰۲ نیز بخشهایی از مطالبات، بهویژه در حوزه رتبهبندی که باقی مانده بود، پیشبینی شده است و امیدواریم با اجرای آن، خبرهای خوبی به فرهنگیان برسد.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس تأکید کرد: فوقالعاده خاص شامل همه کارکنان آموزش و پرورش میشود و محدود به گروه خاصی نیست.
منادی سفیدان همچنین به سایر مطالبات فرهنگیان اشاره کرد و گفت: موضوع تنها فوقالعاده خاص نیست؛ مسائل رفاهی معلمان، بیمه فرهنگیان، پاداش بازنشستگان و حقالتدریسها نیز از جمله مواردی است که باید به صورت جامع دیده شود.
وی ادامه داد:ما در جلسات متعدد با فراکسیون فرهنگیان، کمیسیون آموزش و کمیسیون تلفیق، تمام نیازهای آموزش و پرورش را منعکس کردهایم و انتظارات را متناسب با شرایط تنظیم کردهایم.
منادی افزود: با وجود تنگناهای مالی، اتفاقات خوبی در حال رقم خوردن است و امیدواریم در سال آینده گامهای مؤثری در بهبود وضعیت معیشتی فرهنگیان برداریم.
رئیس کمیسیون آموزش مجلس درباره مدرسهسازی نیز اظهار داشت: با برنامهریزیهای انجامشده، امیدواریم در سال آینده بخش عمدهای از مشکلات مربوط به مدارس سنگی و کانکسی برطرف شود و تلاشهای خوبی در این زمینه صورت گرفته است.
وی در بخش دیگری به وضعیت دانشگاهها اشاره کرد و گفت:برای دانشگاهها، بهویژه در حوزه تغذیه دانشجویان، پیشبینیهای لازم انجام شده و بودجه دانشگاهها در کنار آموزش و پرورش به شکل مناسبی دیده شده است.
منادی سفیدان با اشاره به سامانههای نظارتی آموزش و پرورش افزود: در سالهای گذشته سامانهای برای اطلاعرسانی هزینههای مدارس به خانوادهها به صورت آنلاین راهاندازی شد اما ادامه پیدا نکرد. پیگیری میکنیم تا در قالب سامانه یکپارچه وزارت آموزش و پرورش دوباره فعال شود.
وی در پایان تأکید کرد: با توجه به گستردگی آموزش و پرورش که شامل بیش از ۱۲۳ هزار مدرسه با شرایط و منابع متفاوت است، یکپارچهسازی سامانهها و بازبینی ساختار وزارتخانه در دستور کار قرار دارد و امیدواریم در حوزه مالی نیز شفافیت بیشتری ایجاد شود. سال آینده سالی بهتر برای فرهنگیان کشور خواهد بود.
