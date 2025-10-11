منادی: ۲۰ هزار نیروی سرایداری جدید استخدام خواهند شد

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا منادی روز شنبه در نشست مشترک اعضای کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر آموزش و پرورش و اعضای شورای معاونان و مدیران و رؤسای نواحی و مناطق آذربایجان شرقی در تبریز با بیان اینکه رشته‌های انسانی، تجربی و ریاضی حذف و در شاخه نظری تجمیع خواهد شد، اظهار کرد: در واقع آموزش در دوره دبیرستان در قالب شاخه مهارتی در هنرستان‌ها و شاخه نظری در دبیرستان‌ها فعال خواهد بود.

وی این تصمیم را در راستای توجه به رشته انسانی که در سال‌های اخیر مورد کم توجهی قرار گرفته است عنوان کرد و گفت: به این ترتیب توزیع رشته‌ها متوازن خواهد شد زیرا که کشور به جامعه شناسان و اقتصاددانان نخبه هم نیاز دارد.

منادی با اشاره به اینکه اقدامات خوبی در زمینه مدارس غیردولتی و تعلیم و تربیت کودک انجام شده است، اظهار کرد: با توجه به اجباری شدن تعلیم و تربیت کودکان پنج سال به بالا، مقرر شده است تا مهد کودک‌ها نیز به آموزش و پرورش دولتی و غیردولتی تقسیم شود.

رئیس کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس شورای اسلامی در خصوص اقدامات انجام شده در زمینه پرداخت و تخصیص فوق‌العاده ویژه و فوق‌العاده خاص معلمان، اظهار کرد: از ظرفیت صندوق ذخیره فرهنگیان کمک گرفته می‌شود.

منادی با اعلام اینکه ۲۰ هزار نیروی سرایداری جدید استخدام خواهند شد، ادامه داد: با تلاش‌های انجام شده حقوق باباهای مدرسه ۶۰ تا ۱۰۰ میلیون ریال افزایش یافته است.