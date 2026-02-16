مرز سومار در مسیر تبدیل به گذرگاه دوم کرمانشاه برای زائران اربعین

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه کمیته زیرساخت اربعین مرز سومار در شهرستان گیلانغرب بعد از ظهر دوشنبه با حضور فرماندار گیلانغرب، دبیر ستاد اربعین حسینی استان کرمانشاه، نمایندگان دستگاه‌های اجرایی، اعضای ستاد اربعین و جمعی از مسئولان استانی در محل مرز سومار برگزار شد. در این نشست، موضوعاتی همچون تسهیل تردد زائران، ارتقای زیرساخت‌های مرزی، تأمین امنیت و ارائه خدمات مورد نیاز در ایام اربعین مورد بررسی قرار گرفت.

حشمت رضایی، فرماندار شهرستان گیلانغرب گفت: خدا را شاکریم که امروز فرصتی فراهم شد تا درباره زیرساخت‌های مرز سومار برای تسهیل عبور زائران اربعین تبادل نظر کنیم. این جلسه نقطه آغازی برای برنامه‌ریزی بلندمدت است تا مرز سومار به عنوان گذرگاه دوم زائران در سال‌های آینده مورد بهره‌برداری قرار گیرد.

وی با تأکید بر نگاه ویژه مقامات استانی به مرز سومار افزود: تشکر ویژه‌ای دارم از استاندار کرمانشاه و دستگاه‌های نظارتی که توجه خاصی به این مرز داشتند و امیدواریم در سال ۱۴۰۵ با تمامی تسهیلات لازم، مرز سومار به بهره‌برداری برسد.

رضایی درباره وضعیت کنونی مرز گفت: منطقه سومار هنوز با آثار محرومیت و جنگ مواجه است که ضرورت همکاری جمعی برای ایجاد زیرساخت‌های مناسب را دوچندان می‌کند. هدف ما ایجاد گذرگاهی ایمن و سریع است تا زمان انتظار زائران کمتر از نیم ساعت باشد و ظرفیت روزانه عبور ۲۰۰۰ نفر در نظر گرفته شده است که در سال‌های آتی افزایش خواهد یافت.

فرماندار گیلانغرب همچنین به پروژه‌های زیرساختی مورد نیاز مرز اشاره کرد و گفت: اصلاح پیچ‌ها، روکش و لکه‌گیری جاده‌ها، نصب علائم راهنمایی، ایجاد پارکینگ و تکمیل پروژه جاده زلزرد که ۵۵ درصد پیشرفت فیزیکی دارد، از اولویت‌های ماست. نصب گیت‌های عبوری و سامانه‌های هوشمند کنترل گذرنامه نیز در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: تأمین آب شرب منطقه و ایجاد شبکه توزیع موقت، احداث پایگاه‌های امداد و درمان، اورژانس ثابت و درمانگاه شبانه‌روزی موقت برای پذیرش زائران ضروری است.

رضایی با تأکید بر همکاری تمامی دستگاه‌های اجرایی و نظارتی گفت: راهداری، گمرک، پایانه، پلیس و شهرداری باید برای تسهیل عبور زائران و تأمین امنیت مرز همکاری کنند و نصب دوربین‌های نظارتی و مسیرهای اضطراری نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

فرماندار گیلانغرب در پایان اشاره کرد: برنامه‌ریزی بلندمدت ما برای مرز سومار این است که در سال‌های آتی عبور زائران با کمترین هزینه و زمان انتظار انجام شود و ظرفیت روزهای اوج به ۳۰۰۰ نفر برسد. خوشبختانه مرز سومار از سوی کشور عراق به عنوان مرز رسمی شناخته شده و این امر می‌تواند به توسعه و تسهیل عبور زائران کمک کند.