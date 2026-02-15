نیاز ۲۰ هزار فلسطینی به درمان خارج از غزه؛ گذرگاه رفح دائمی باز شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از الجزیره، وزارت بهداشت غزه اعلام کرد که ۲۰ هزار بیمار و مجروح منتظر خروج از غزه برای درمان هستند و راه اندازی محدود گذرگاه رفح با حجم فاجعه سازگار نیست.

در بیانیه وزارت بهداشت غزه آمده است: ما خواستار افتتاح گذرگاه رفح به شکل دائمی و منظم به منظور روان شدن تردد بیماران و مجروحان هستیم و اینکه محدودیتی در کار نباشد.

از سوی دیگر محمود بصل سخنگوی دفاع مدنی نوار غزه، در جدیدترین گزارش خود از وضعیت میدانی اعلام کرد که از سپیده‌دم امروز یکشنبه تا این لحظه، در پی حملات مداوم ارتش رژیم صهیونیستی به مناطق مختلف نوار غزه، دست‌کم ۱۱ نفر به شهادت رسیده‌اند.

«محمود بصل» با بیان اینکه طی امروز ۱۱ نفر شهید و شماری دیگر مجروح شده اند، گفت:‌ تیم‌های تخصصی دفاع مدنی و امدادگران همچنان در حال انجام عملیات تخلیه مجروحان و انتقال پیکر شهدا از زیر آوارها هستند.

سخنگوی دفاع مدنی هشدار داد که به دلیل تداوم بمباران‌ها و هدف قرار گرفتن مناطق مسکونی، احتمال افزایش شمار شهدا در ساعات پیش‌ رو بسیار زیاد است.

محمود بصل تأکید کرد که این تشدید حملات در ادامه زنجیره تجاوزات علیه غیرنظامیان در نوار غزه صورت می‌گیرد و شرایط را برای تیم‌های امدادی دشوارتر کرده است.

از سوی دیگر بر اثر تیراندازی پهپاد اسرائیلی به سمت ساکنان بیت لاهیا در شمال غزه، یک نفر شهید و تعدادی زخمی شدند.