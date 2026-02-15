به گزارش خبرنگار مهر، کیوان ویسی ظهر یکشنبه در جلسه ستاد استانی هفته منابع طبیعی و آبخیزداری که با حضور سعدی نقشبندی و مسئولان مرتبط برگزار شد، با تأکید بر اهمیت صیانت از منابع طبیعی اظهار کرد: حفاظت از این سرمایه ملی محدود به مناسبتهای تقویمی نیست، بلکه مسئولیتی دائمی و اجتماعی است که باید در رفتار عمومی نهادینه شود.
وی با بیان اینکه فرهنگسازی فرآیندی زمانبر و نیازمند برنامهریزی دقیق است، افزود: استفاده هدفمند از ظرفیتهای فرهنگی، آموزشی و رسانهای میتواند مشارکت عمومی را در اجرای طرحهای محیطزیستی افزایش دهد.
مدیرکل پدافند غیرعامل استانداری کردستان با اشاره به نقش رسانهها بهویژه صداوسیمای مرکز کردستان تصریح کرد: همراهی رسانهها نقش مؤثری در ارتقای آگاهی عمومی و جلب مشارکت مردم در حوزه درختکاری و منابع طبیعی دارد.
وی در ادامه طرح کاشت یک میلیارد درخت را اقدامی عامالمنفعه و ماندگار توصیف کرد و گفت: استانداری بهعنوان نهاد حاکمیتی در کنار دستگاههای اجرایی از جمله اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری کردستان آمادگی پشتیبانی کامل برای اجرای این برنامه ملی را دارد.
ویسی در پایان با اشاره به سهمیه استان در این طرح خاطرنشان کرد: تولید و کاشت سه میلیون و ۵۰۰ هزار اصله نهال برای استان تعیین شده و تحقق این هدف مستلزم تعامل و مشارکت جدی همه دستگاههای اجرایی و همراهی مردم است.
