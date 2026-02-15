به گزارش خبرگزاری مهر، حمزه امرایی ظهر یکشنبه در آیین تکریم و معارفه رئیس جهاددانشگاهی همدان، با بیان اینکه چرخش مدیریتی امری رایج در نظام اجرایی است و به پویایی مدیریت کمک میکند، اظهار کرد: این تغییرات میتواند روح تازهای در ساختارهای مدیریتی ایجاد کند.
وی با تأکید بر جایگاه جهاددانشگاهی بهعنوان موتور محرک پژوهش و علم در افق کلان کشور افزود: این نهاد در شناسایی و فعالسازی مزیتهای بومی استان همدان نقش مهمی دارد و باید این نقش تقویت شود.
امرایی با اشاره به اینکه استان همدان ماهیتی کشاورزیپایه دارد و بخش صنعت در آن رشد محدودی داشته است، ادامه داد: ورود هدفمند جهاددانشگاهی به حوزههای گردشگری و صنایعدستی، با رویکرد آسیبشناسانه و ارائه ایدههای نو، میتواند به مجموعه مدیریت استان کمک مؤثری کند.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان همچنین بر ضرورت فعالیت پروژهمحور جهاددانشگاهی در حوزه محصولات کشاورزی و گیاهان دارویی ـ بهعنوان مزیتهای رقابتی استان ـ تأکید کرد و گفت: انتظار میرود این ورود، اثرگذاری ملموستری به همراه داشته باشد.
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی قادر است بنیه علمی مدیریت استانی را تقویت کند، افزود: این نهاد با تعامل، همافزایی و ارائه ایدههای خلاقانه میتواند در تصمیمسازیهای مدیریتی استان نقشآفرینی کند.
امرایی یادآور شد: در دورههای همافزایی، دستگاههای اجرایی برای بهرهگیری از ظرفیتهای علمی به جهاددانشگاهی مراجعه میکنند؛ نمونه آن اجرای طرح شناسایی نیروهای مستعد پستهای مدیریتی استان با همکاری جهاددانشگاهی همدان بود که طی آن فرآیندی علمی و تجربی طی شد.
وی با تأکید بر لزوم تقویت مدیران بهعنوان راهبردی مؤثر در بهبود مدیریت استانی، بیان کرد: باید نگاه جزیرهای از جهاددانشگاهی برداشته شود تا این نهاد با همه سازمانهای استان تعامل گسترده داشته باشد و زمینه تحقق تحولات اساسی فراهم شود.
معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار همدان در پایان با اشاره به موقعیت جغرافیایی استان و نقش آن در دسترسی استانهای غربی به مرکز کشور، گفت: همدان از ظرفیتهای قابل توجه گردشگری و فرهنگی برخوردار است و با وجود زیرساختهای گسترده در این حوزه، ورود جهاددانشگاهی با نگاه آسیبشناسانه و ایدهپردازانه میتواند به ارتقای مجموعه گردشگری استان کمک کند.
