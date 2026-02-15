به گزارش خبرنگار مهر، سعید اصغریان ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: متأسفانه هر ساله با آغاز ماه مبارک رمضان، آمار اهدای خون کاهش می‌یابد، در حالی که نیاز بیماران به خون و فرآورده‌های خونی نه‌تنها کاهش نمی‌یابد، بلکه در برخی موارد به دلیل افزایش اعمال جراحی اورژانسی، بیشتر هم می‌شود.

مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی با بیان اینکه بیماران تالاسمی، هموفیلی، دیالیزی و مبتلایان به سرطان در تمام ایام سال به دریافت مستمر خون نیاز دارند، افزود: ذخایر خونی نباید دچار ناترازی شود، اما در ۲۰ روز ابتدایی رمضان معمولاً با این چالش مواجهیم و این مسئله در مشهد به دلیل تمرکز بالای بیمارستان‌ها و مراکز درمانی، حساسیت بیشتری دارد.

وی با اشاره به جایگاه معنوی مشهد الرضا (ع) و حضور پرشور زائران و مجاوران در این ایام تأکید کرد: مجاوران بارگاه منور رضوی و زائرانی که برای بهره‌مندی از فیض این ماه به مشهد سفر می‌کنند، همواره در کارهای خیر پیشگام بوده‌اند. انتظار می‌رود امسال نیز با برنامه‌ریزی و توزیع نذر خون در طول ماه، یاری‌رسان بیماران نیازمند باشند.

اصغریان ادامه داد: تجربه نشان داده است که در شب‌های قدر، مراکز خون‌گیری در مشهد با ازدحام جمعیت روبه‌رو می‌شوند و گاهی ظرفیت‌ها تکمیل است، اما در روزهای عادی ماه رمضان، شمار مراجعه‌کنندگان به شدت کاهش می‌یابد. اگر همین جمعیت، نذر خود را به روزهای ابتدایی و میانی ماه منتقل کنند، دیگر شاهد کمبود خون در استان نخواهیم بود.

مدیرکل انتقال خون استان خراسان رضوی با یادآوری اینکه بر اساس فتوای اکثر مراجع تقلید، اهدای خون روزه را باطل نمی‌کند، از روزه‌داران خواست: هم‌استانی ها و زائران می‌توانند در ساعات اولیه روز پس از صرف سحری، یا در ساعات پس از افطار با مراجعه به مراکز فعال خون‌گیری در سطح استان، به یاری بیماران بشتابند.

وی گفت: مشهد مقدس به برکت وجود حضرت رضا (ع) همواره در امور خیریه پیشتاز بوده و مطمئنیم مجاوران و زائران آن حضرت امسال نیز با اهدای خون در روزهای گوناگون ماه رمضان، ضمن پاسداشت سنت حسنه نذر، لبخند رضایت را بر لب بیماران و خانواده‌هایشان خواهند نشاند.