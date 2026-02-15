به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدحامد حرزاده، ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به حضور پرشور تاکنون بیش از ۳۰ هزار دانشآموز یزدی در باغموزه دفاع مقدس یزد این اقدام را گامی مهم در تربیت فرهنگی و هویتی نسل آینده دانست.
وی با بیان اینکه این بازدیدها در طول سال تحصیلی با همکاری آموزش و پرورش و مجموعههای فرهنگی استان برگزار شده است و با استقبال چشمگیر دانشآموزان و اولیای مدارس همراه بوده است گفت: هدف اصلی این حضور گسترده آشنایی نسل نوجوان با رشادتهای رزمندگان در دوران دفاع مقدس است.
مدیرکل حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس استان یزد بیان کرد: روایتهای مستند، نمایش تجهیزات و آثار باقیمانده از دوران جنگ، موجب شد فضای موزه به کلاس زنده تاریخ تبدیل شود و دانشآموزان با مفاهیمی چون ایثار، مقاومت و مسئولیتپذیری آشنا شوند.
وی با تأکید بر ضرورت ثبت دقیق تاریخ دفاع مقدس گفت: اگر تاریخ بهدرستی نگاشته نشود، در گذر زمان به فراموشی سپرده خواهد شد. خوشبختانه شاهد همراهی خوب فرهنگیان در این مسیرهستیم و این حرکت را زمینهای برای انتقال ارزشهای ماندگار مقاومت و فداکاری به نسلهای آینده میدانیم.
حرزاده همچنین به تهدید نرم دشمنان در حوزه فرهنگی و رسانهای اشاره کرد و افزود: برای مقابله مؤثر با جنگ نرم باید در مدارس به آموزش و ترویج فرهنگ ایثار و مقاومت توجه ویژه داشت؛ چراکه این فرهنگ، ضامن عزت و اقتدار ایران اسلامی است.
