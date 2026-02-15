به گزارش خبرنگار مهر، علی اکبر عالیشاه عصر یکشنبه در جلسه شورای اداری اداره کل اوقاف و امور خیریه مازندران با اشاره به جایگاه موقوفات در اداره حوزه‌های علمیه، مساجد و تکایا گفت: وقف هم با دین مردم گره خورده و هم نقش مهمی در مدیریت اقتصادی و فرهنگی جامعه دارد

وی با تأکید بر لزوم مدیریت شجاعانه و جامع‌الاطراف اظهار داشت: مدیران موقوفات باید هم مسائل دینی و هم اقتصادی را ببینند و در مواجهه با سوءاستفاده‌کنندگان از موقوفات قاطع عمل کنند

دادستان ساری همچنین بر ایجاد شعب تخصصی برای رسیدگی به پرونده‌های اوقاف تأکید و افزود: روند رسیدگی باید سریع و با شجاعت انجام شود تا اعتماد عمومی بازسازی شده و فرهنگ وقف متناسب با نیازهای امروز جامعه هدایت شود

وی در پایان با یادآوری یکسان بودن همه در برابر قانون گفت: اداره اوقاف در صورت داشتن رأی دادگاه و سند رسمی باید بتواند برای خلع ید و رفع تصرف اقدام کند و از حقوق مدیران نیز صیانت شود.