قلندری: بخش زنان بیمارستان ایثار اردبیل ایجاد می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه بررسی فازهای توسعه‌ای بیمارستان ایثار اظهار کرد: ایجاد بخش تخصصی زنان در این بیمارستان از ضرورت‌های حوزه سلامت استان است و تأمین اعتبار این پروژه بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای تجهیز این بخش، از ظرفیت خیرین نیز بهره‌گیری خواهد شد تا ضمن خدمت‌رسانی به بیماران استان اردبیل، امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران سراسر کشور و برخی کشورهای منطقه نیز فراهم شود.

فرماندار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش جوانان و نوجوانان در بیمارستان ایثار خبر داد و گفت: این طرح از اولویت‌های اصلی توسعه خدمات درمانی در شهرستان محسوب می‌شود و با اجرای آن گامی مؤثر در ارتقای فضای درمانی و توسعه توریسم سلامت داخلی و خارجی برداشته خواهد شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی سالن آمفی‌تئاتر مجموعه بیمارستان ایثار نیز خبر داد و تصریح کرد: پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه با هدف افزایش کیفیت خدمات و ایجاد زیرساخت‌های مدرن درمانی ادامه دارد.

قلندری بر اهمیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان اردبیل تأکید کرد و گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با این حوزه تدوین شده وآماده ارائه به سرمایه گذاران است.