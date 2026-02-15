۲۶ بهمن ۱۴۰۴، ۱۶:۵۲

قلندری: بخش زنان بیمارستان ایثار اردبیل ایجاد می شود

اردبیل- فرماندار اردبیل از آغاز برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش زنان بیمارستان ایثار اردبیل خبر داد و گفت: این مرکز درمانی با ظرفیت حدود ۲۰۰ تخت، به‌زودی در شهرستان اردبیل دایر خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فرزاد قلندری صبح یکشنبه در جلسه بررسی فازهای توسعه‌ای بیمارستان ایثار اظهار کرد: ایجاد بخش تخصصی زنان در این بیمارستان از ضرورت‌های حوزه سلامت استان است و تأمین اعتبار این پروژه بزرگ در دستور کار قرار گرفته است.

وی افزود: برای تجهیز این بخش، از ظرفیت خیرین نیز بهره‌گیری خواهد شد تا ضمن خدمت‌رسانی به بیماران استان اردبیل، امکان ارائه خدمات درمانی به بیماران سراسر کشور و برخی کشورهای منطقه نیز فراهم شود.

فرماندار اردبیل همچنین از برنامه‌ریزی برای راه‌اندازی بخش جوانان و نوجوانان در بیمارستان ایثار خبر داد و گفت: این طرح از اولویت‌های اصلی توسعه خدمات درمانی در شهرستان محسوب می‌شود و با اجرای آن گامی مؤثر در ارتقای فضای درمانی و توسعه توریسم سلامت داخلی و خارجی برداشته خواهد شد.

وی از آغاز عملیات اجرایی سالن آمفی‌تئاتر مجموعه بیمارستان ایثار نیز خبر داد و تصریح کرد: پروژه‌های توسعه‌ای این مجموعه با هدف افزایش کیفیت خدمات و ایجاد زیرساخت‌های مدرن درمانی ادامه دارد.

قلندری بر اهمیت سرمایه‌گذاری شرکت‌های زیرمجموعه بنیاد شهید و امور ایثارگران در شهرستان اردبیل تأکید کرد و گفت: طرح‌های سرمایه‌گذاری مرتبط با این حوزه تدوین شده وآماده ارائه به سرمایه گذاران است.

کد مطلب 6749457

