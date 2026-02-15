به گزارش خبرگزاری مهر، سید مهدی میرحسینی، معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۸ تهران گفت: در راستای ارتقای منظر شهری، افزایش رضایتمندی شهروندان و ایجاد طراوت و شادابی در فضاهای عمومی، ویژه‌برنامه‌های استقبال از بهار با تمرکز بر بهسازی المان‌های شهری، نقاشی دیواری مدارس و کاشت گونه‌های گیاهی در شریان‌های اصلی منطقه آغاز شده است.

وی با اشاره به آغاز عملیات رنگ‌آمیزی المان «پرواز قوها» در میدان هلال احمر اظهار داشت: با هدف ایجاد هماهنگی بصری و کاهش ناهماهنگی‌های دیداری در میادین و معابر اصلی، عملیات بهسازی و رنگ‌آمیزی این المان شهری توسط عوامل اجرایی اداره زیباسازی منطقه در دستور کار قرار گرفت تا سیمای شهری در آستانه بهار جلوه‌ای تازه به خود بگیرد.

میرحسینی در ادامه به آغاز طرح نقاشی دیواری و بهسازی مدارس منطقه اشاره کرد و افزود: این طرح با تمرکز بر جداره‌های فرسوده مدارس در ۱۳ محله منطقه و با همکاری اکیپ هنرمند اداره زیباسازی در حال اجراست. بهسازی جداره‌های آموزشی و خلق آثار هنری متناسب با فضای تعلیم و تربیت، نقش مؤثری در افزایش شور و نشاط دانش‌آموزان و ارتقای انگیزه تحصیلی آنان دارد. در همین راستا، جداره مدرسه ابوذر در محله تسلیحات با نمادهایی از قلم و دفتر مزین شده و این اقدام در سایر مدارس نیز با اولویت‌بندی ادامه خواهد یافت.

معاون خدمات شهری و محیط زیست منطقه ۸ همچنین از آغاز عملیات کاشت درختچه‌های یاس در محدوده شهری بزرگراه امام علی(ع) خبر داد و گفت: با هدف افزایش سرانه فضای سبز، ارتقای کیفیت منظر شهری و ایجاد طراوت در معابر پرتردد، کاشت درختچه‌های یاس در باکس‌های شیروانی بدنه این بزرگراه آغاز شده است. انتخاب این گونه گیاهی با توجه به سازگاری اقلیمی و جلوه بصری مناسب آن صورت گرفته است.

وی تأکید کرد: توسعه و ساماندهی فضای سبز در شریان‌های اصلی منطقه، در کنار بهسازی المان‌ها و جداره‌های شهری، علاوه بر بهبود چشم‌انداز شهری، در کاهش آلودگی هوا و تلطیف فضاهای شهری نیز نقش مؤثری دارد.

گفتنی است؛ طرح استقبال از بهار در منطقه ۸ با رویکرد ارتقای کیفیت فضاهای عمومی، تقویت حس تعلق شهروندان و افزایش نشاط اجتماعی به‌صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا شهروندان در آستانه سال نو از محیطی زیباتر و پویاتر بهره‌مند شوند.