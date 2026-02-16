به گزارش خبرگزاری مهر، علی پیرجاهد صبح دوشنبه در دیدار با مدیرعامل شرکت توزیع برق استان اردبیل، از برنامهریزی برای برقرسانی به ۶ قشلاق عشایری تا پایان امسال خبر داد و با بیان اینکه این طرح با اعتباری بالغ بر ۲۹ میلیارد تومان اجرا میشود، اظهار کرد: قشلاقات حاج طومار و حاج غایب در شهرستان پارسآباد، اوچدرق و قرهسقال در بیلهسوار، سیدآباد در مشگینشهر و عزیزلو و ترحم قشلاقی در اردبیل از جمله مناطق عشایری هستند که به برق پایدار مجهز خواهند شد.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده در سالجاری افزود: این ۶ قشلاق عشایری با همکاری شرکت برق استان برقدار خواهند شد و روند توسعه زیرساختهای برقرسانی به مناطق عشایری در سال آینده نیز ادامه خواهد یافت.
مدیرکل امور عشایر استان اردبیل این اقدام را گامی مهم در راستای توسعه زیرساختهای خدماتی، بهبود شرایط زندگی و ارتقای سطح رفاه جامعه عشایری استان عنوان کرد.
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