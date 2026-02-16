کاظم یوسفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تکالیف ابلاغی به شهرداریها اظهار کرد: یکی از وظایف مهم شهرداریها توجه جدی به زیباسازی شهری، نوآوری در طراحی المانها و استفاده از نمادهای بومی، آیینی و متناسب با فرهنگ نوروز است تا بتوانیم در آغاز سال نو، فضایی امیدبخش و بانشاط برای شهروندان و مسافران فراهم کنیم.
وی با بیان اینکه در شرایط فعلی اقتصادی، تقویت روحیه اجتماعی اهمیت مضاعفی دارد، افزود: شهرداران باید در حوزه طراحی المانهای خلاقانه، بازسازی فضاهای آسیبدیده و بهبود زیرساختهای شهری نقش مؤثرتری ایفا کنند تا چهره شهرها نسبت به سالهای گذشته متفاوت و متناسب با شرایط اجتماعی باشد.
مدیرکل امور شهری استانداری گیلان از تأمین منابع مالی برای اجرای برنامههای زیباسازی خبر داد و تصریح کرد: بخشی از اعتبارات از محل آلایندگی، که بهطور خاص باید در توسعه فضای سبز هزینه شود، به شهرداریها اختصاص مییابد. همچنین از محل منابع ماده ۳۹، ۴۲ و ۵۸ و سایر درآمدهای مالیاتی، اعتبارات لازم برای اجرای طرحهای شهری پیشبینی شده است.
یوسفی با اشاره به لزوم پیوند میان اقتصاد محلی و هویت شهری بیان کرد: باید المانهای شهری با ظرفیتهای اقتصادی هر شهر همخوانی داشته باشد. برای نمونه در شهرهایی که اقتصاد آنها مبتنی بر کشاورزی و محصولاتی همچون برنج، کیوی یا سایر محصولات استراتژیک است، میتوان این مؤلفهها را با معماری شهری، گردشگری و زیباسازی تلفیق کرد.
وی افزود: برای شهرهای ساحلی، یلاقی، حاشیه رودخانهها و شهرهای خطی استان نیز میتوان متناسب با ظرفیتهای طبیعی و گردشگری، طراحیهای ویژه و هویتمند تعریف کرد. این موضوع از طریق کارگروههای تخصصی معماری و شهرسازی و با مشارکت میراث فرهنگی و سازمان نظام مهندسی دنبال میشود.
مدیرکل امور شهری استانداری گیلان با اشاره به حجم اعتبارات توزیعشده در سال جاری گفت: در ۱۱ ماه گذشته حدود ۴ هزار میلیارد تومان اعتبار بین شهرداریها توزیع شده که این رقم جدا از اعتبارات خرید ماشینآلات است که بیش از هزار میلیارد تومان بوده است.
وی از برنامهریزی برای نوسازی ناوگان شهری خبر داد و افزود: تاکنون ۱۷ دستگاه ماشینآلات به شهرداریها تحویل شده و پیشبینی میشود تا پایان سال حدود ۳۰ دستگاه دیگر نیز اضافه شود. همچنین برای تجهیز ناوگان حملونقل عمومی از جمله اتوبوس و میدلباس، مذاکراتی در حال انجام است.
یوسفی توسعه خدمات الکترونیک را از برنامههای محوری سال آینده عنوان کرد و گفت: اصلاح نقشههای هوایی، راهاندازی سامانههای آرشیو الکترونیک، ممیزی املاک، صدور مجوزها و ارائه خدمات غیرحضوری از جمله اقدامات در دست اجراست که هدف آن تسهیل امور شهروندان و افزایش شفافیت است.
وی در پایان با اشاره به برنامههای حوزه سرمایهگذاری شهری اظهار کرد: شناسایی اراضی مستعد سرمایهگذاری در حوزههای ساحلی، رودخانهای و گردشگری آغاز شده و تلاش داریم با رفع موانع، زمینه جذب سرمایهگذار و تقویت اقتصاد شهری را فراهم کنیم.
نظر شما