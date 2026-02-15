هم اندیشی برای طراحی و ارتقای فروم حکمرانی و قانون گذاری در اینوتکس

به گزارش خبرنگار مهر، در جهانی که فناوری های نوظهور با سرعتی بی سابقه مرزهای اجتماع سیاست و اقتصاد را جابه جا می کنند حکمرانی دیگر نمی تواند منفک از نوآوری باشد. فروم حکمرانی و قانون گذاری اینوتکس ( INOTEX G - Froum ) با همین درک و به عنوان بستری برای گفت و گوی نظام‌مند میان قانون گذاران، سیاست گذاران، نهادهای حاکمیتی و بازیگران اکوسیستم نوآوری شکل گرفته است .

این فروم می کوشد ظرفیت نهادهای حاکمیتی را در مواجهه با تحولات فناوری فعال کند و از رهگذر تعامل مؤثر با زیست بوم نوآوری به سوی حکمرانی، هوشمند شفاف، آینده نگر و مبتنی بر مشارکت ذی نفعان حرکت کند.

در همین راستا یک نشست هم اندیشی امروز یکشنبه ۲۶ بهمن ماه به میزبانی مرکز نوآوری قوه مقننه با حضور نمایندگانی از پارک پردیس فناوری، مرکز پژوهش های مجلس و نمایندگان شرکت های دولتی و خصوصی برگزار شد که مقدمه ای راهبردی برای طراحی و ارتقای فروم حکمرانی و قانون گذاری در ۲۰۲۶ INOTEX به حساب می آید.

چرا این نشست اهمیت دارد؟

تجربه برگزاری فروم در سالهای گذشته نشان داده است که پیوند حکمرانی و فناوری زمانی اثربخش خواهد بود که از سطح گفت و گوی کلی عبور کرده و به طراحی مسئله محور مشارکتی و ساختارمند برسد. در تجربه سال ۱۴۰۴، فروم با ادغام دو رویکرد حکمرانی و قانون گذاری و با تمرکز بر تمرین های شبیه سازی شده از جمله شبیه سازی کمیسیون های تخصصی و بازی های سیاستی )، به سمت تجربه عملی تصمیم سازی حرکت کرد.

نشست هم اندیشی فروم حکمرانی و قانونگذاری اینوتکس ۲۰۲۶ با همین نگاه برگزار میشود بازاندیشی در طراحی فروم، ارتقای اثرگذاری آن و تعریف چارچوبی که بتواند به طور واقعی بر فرآیندهای سیاست گذاری و قانون گذاری کشور اثر بگذارد.

محور اصلی هم اندیشی

فروم حکمرانی اینوتکس چگونه باشد که آورده و اثرگذاری بیشتری داشته باشد؟ در این نشست ، تلاش خواهد شد با مشارکت فعال خبرگان نمایندگان پژوهشگران ، مدیران اجرایی و کنشگران فناوری:

چارچوب محتوایی فروم ۲۰۲۶ بازطراحی شود

موضوعات اولویت دار متناسب با چالش های برنامه هفتم پیشرفت و مسائل ملی احصا گردد

قالب های نوآورانه تعامل مانند شبیه سازی پنل های مسئله محور گفت و گوهای تخصصی چند ذی نفعی بازتعریف شود و نقشه پیش نشست ها و تعاملات تکمیلی تا زمان برگزاری ۲۰۲۶ INOTEX تنظیم شود.

جهت گیری محتوایی فروم ۲۰۲۶

با توجه به تجربه دوره گذشته و تحولات جاری کشور تمرکز فروم بر محورهایی چون تصویر کلان اکوسیستم نوآوری و محیط نهادی آن، رابطه حاکمیت و اکوسیستم نوآوری (انتظارات متقابل )، صلاح سیاستها و کاهش شکاف اجرا، تأمین مالی زیرساخت و بازار( گلوگاههای عملیاتی)، پیوند دانش بنیان ها با صنایع بزرگ و زنجیره ارزش،توسعه ظرفیت تجاری سازی و مقیاس پذیری، پروژه های کلان ملی و مشارکت اکوسیستم، است.

این هم اندیشی با هدف دستیابی به نتایج مشخص مانند جمع بندی موضوعات قابل طرح در فروم حکمرانی و قانون گذاری INOTEX ۲۰۲۶، تعریف ساختار پیشنهادی و قالبهای اجرایی فروم، هماهنگی برای برگزاری پیش نشستهای تخصصی در صورت نیاز برگزار می شود.

هدف تبدیل فروم به سکویی برای شبکه سازی مؤثر تولید دستور کار مشترک و آغاز پیشنهادهای سیاستی قابل پیگیری است نه صرفاً یک رویداد نمایشگاهی.