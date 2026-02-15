۲۱ هزار نوآموز بدو ورود به دبستان در آذربایجان غربی سنجش شده اند

به گزارش خبرگزاری مهر، احد امامی در این زمینه افزود: این طرح با هدف بررسی وضعیت جسمانی، بینایی، شنوایی، رشد و تواناییهای یادگیری کودکان پیش از ورود به مدرسه اجرا میشود و نقش مهمی در شناسایی بهموقع نیازهای آموزشی و حمایتی دانشآموزان دارد.
وی افزود: مراکز جامع سنجش در سطح استان از آغاز فرآیند ثبتنام پذیرای خانوادهها بودهاند و استقبال والدین باعث شده بخش قابلتوجهی از نوآموزان مورد ارزیابی قرار گیرند. انجام بهموقع این سنجش، شرط اصلی ثبتنام قطعی در پایه اول دبستان محسوب میشود.
امامی با اشاره به اهمیت شناسایی زودهنگام مشکلات یادگیری و نیازهای ویژه کودکان گفت: این ارزیابیها میتواند تأثیر مستقیمی بر موفقیت تحصیلی نوآموزان در سالهای ابتدایی داشته باشد و از بسیاری مشکلات آموزشی در آینده جلوگیری کند.
وی تأکید کرد: والدین فقط تا ۳٠ بهمن امسال فرصت دارند نسبت به ثبت نوبت اقدام کنند و این مهلت تمدید نخواهد شد. خانوادههایی که هنوز اقدام نکردهاند باید هرچه سریعتر از طریق سامانه sirat۲.medu.ir نوبت بگیرند تا فرآیند ثبتنام فرزندشان بدون مشکل انجام شود.
