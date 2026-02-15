حاجی بابایی: شکست عملیات آمریکا در طبس نشانه قدرت ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا حاجی‌بابایی ظهر یکشنبه در جریان سفر به استان خراسان جنوبی و بازدید از مسجد شکر طبس اظهار داشت: شهر طبس نماد اقتدار جمهوری اسلامی ایران و یادآور شکست طرح‌های آمریکا علیه ملت ایران است.

وی ادامه داد: منطقه طبس در تاریخ انقلاب اسلامی جایگاه ویژه‌ای دارد و حادثه سال ۱۳۵۹ نشان داد که اراده الهی و مقاومت ملت ایران می‌تواند بزرگ‌ترین توطئه‌ها را خنثی کند.

حاجی‌بابایی بیان کرد: عملیات نظامی آمریکا در پنجم اردیبهشت ۱۳۵۹ که با هدف ضربه زدن به انقلاب انجام شد، با شکست کامل روبه‌رو شد و آثار آن همچنان در حافظه تاریخی ملت ایران باقی است.

نائب رئیس مجلس با بیان اینکه ملت ایران همواره در برابر دشمنان با شجاعت و اتحاد ایستاده، بیان کرد: هیچ توطئه‌ای نتوانسته است استقلال و انسجام کشور را خدشه‌دار کند.

حاجی‌بابایی گفت: آمریکا در سال‌های گذشته تلاش‌های زیادی برای ایجاد بحران‌های داخلی و امنیتی در ایران انجام داده، اما همه این برنامه‌ها ناکام مانده است.

وی تأکید کرد: چنانچه آمریکا بار دیگر به تفکرات خصمانه خود متوسل شود، نتیجه‌ای جز نابودی تجهیزات نظامی و شکست قطعی در پی نخواهد داشت.