به گزارش خبرنگار مهر، ظهر دوشنبه در آستانه ماه مبارک رمضان نشست شورای توسعه قرآنی در دفتر امام جمعه شیروان با محوریت برنامه‌ریزی اجرای طرح قرآنی«زندگی با آیه‌ها» برگزار شد.

حجت‌الاسلام محمد معلم، در این نشست بر لزوم ورود جدی دستگاه‌های اجرایی برای پیوند بیشتر جامعه با مفاهیم قرآنی تأکید کرد و نمایندگان ادارات مختلف از جمله شهرداری، ورزش و جوانان، آموزش‌وپرورش آمادگی خود را جهت همکاری در این زمینه اعلام کردند.

وی افزود: باید برای انتشار آیات و مفاهیم قرآنی در جامعه علاوه بر برنامه‌های حضوری از شبکه‌های اجتماعی نیز استفاده کنیم تا با زبان مورد علاقه نسل جدید طرح «زندگی با آیه‌ها» را به یک گفتمان فراگیر تبدیل کنیم.

رئیس سازمان تبلیغات شیروان تصریح کرد: فضای معنوی ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی است تا جوانان را بیشتر با قرآن و مفاهیم آن اشنا کنیم.

وی ادامه داد: با دعوت چهره به چهره، رسانه‌های جمعی و استفاده از ظرفیت خانواده‌ها جوانان را به شرکت در برنامه‌های مختلف از جمله برنامه‌های قرآنی ترغیب کرد.