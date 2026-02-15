آغاز اصلاحات ساختاری در جمعیت هلال احمر

به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر فلاح مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر در نشست سالانه اعضای شورای معاونین و مدیران عامل که امروز با حضور رئیس و دبیرکل جمعیت هلال احمر برگزار شد، با اشاره به بیستمین سالروز تأسیس هلدینگ، اظهار کرد: ورود همزمان به پروژههای متعدد، نبود اولویتبندی، ضعف در نظام برنامهریزی و کنترل، عدم مشارکت مؤثر جمعیتهای استانی در پروژهها و بیتوجهی به تغییرات شدید نشانگرهای اقتصادی طی زمان از جمله عوامل تأخیر و ناتمامماندن طرحها بوده است.
وی ادامه داد: فرآیند اصلاحات آغاز شده، مشکلات به صورت دقیق شناسایی شده و نسخه درمانی قابل قبولی برای رفع ایرادات تدوین میشود و تعیینتکلیف پروژهها در اولویت هلدینگ قرار دارد. همچنین عواملی از جمله کوتاه بودن عمر مدیریتها در ادوار گذشته نیز در بروز برخی چالشها نقش داشته است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر با تأکید بر اینکه اعتبار هلدینگ با اعتبار جمعیت گره خورده و این دو از یکدیگر جدا نیستند، تصریح کرد: برای جلوگیری از تکرار مشکلات گذشته، نظام فیزیکی-مالی پیشرفت پروژهها تهیه میشود و بازنگری در سبد سرمایهگذاری با هدف کاهش ریسک در دستور کار قرار دارد.
فلاح همچنین بیان کرد: در حوزه ساختمانی انتظارات برآورده نشده و برای افزایش نقدشوندگی، فهرست داراییها بازبینی و تبدیل بخشی از داراییها در راستای ارتقاء نقدشوندگی در دست اقدام است.
وی رویکرد جدید شرکت سرمایهگذاری را «تعامل، همراهی و شراکت سودآور با استانها» عنوان کرد و افزود: فعال سازی پروژههای جدید با هماهنگی، مشورت و با مشارکت مؤثر استانها انجام میشود.
مدیرعامل هلدینگ تصریح کرد: اگر در گذشته عنصر شفافیت در عملکرد شرکت کمرنگ بوده، از این پس اصلاح میشود و الگوی شفاف اطلاعرسانی ایجاد خواهد شد.
فلاح با بیان اینکه سهمبری عادلانه استانها باید باز تعریف شود، اظهار کرد: برای پروژهها درآمدی پایدار برای استانها در نظر گرفته میشود و هلدینگ خود را رقیب استانها نمیداند بلکه ابزار توانمندسازی آنها است.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری هلالاحمر با اشاره به شرایط پرریسک اقتصادی کشور تأکید کرد: مدل سرمایهگذاری حرفهای، شفاف و حساب شده در پیش گرفته میشود و در وضعیت فعلی، حفظ سرمایه و مدیریت ریسک بسیار مهم است.
وی اعلام کرد: در سال جاری اولویت با پروژههای نیمهتمام است، افزایش نقدشوندگی داراییها، کاهش تعداد پروژههای راکد، اصلاح ساختار مالی و اجرایی شرکتهای زیرمجموعه و اجرای دقیق دستورالعملهای حاکمیت شرکتی در دستور کار قرار دارد و نگرش سنتی به رویکرد اقتصادی و تجاری مبتنی بر سود و زیان تغییر میکند.
فلاح پیشنهاد تشکیل کارگروه مشترک میان استانها و هلدینگ را مطرح کرد و افزود: در صورت معرفی نمایندگان، تا پایان بهمن برنامه جلسات در تهران و استانها اعلام میشود تا نتایج آن منتشر شود.
دبیرکل جمعیت نیز برگزاری نخستین جلسه با پنج استان دارای پروژههای نیمهتمام از جمله پروژه بیرجند خراسان جنوبی، اطلسمال اردبیل، تندیس شیراز و اراضی واقع در استان کرمانشاه را در همین هفته خواستار شد.
مدیرعامل شرکت سرمایهگذاری خطاب به مدیران ستادی و مدیران عامل جمعیت اظهار کرد: نقدها سرمایه هلدینگ است و هدف، احیای اعتبار شرکت از مسیر فعالیتهای اقتصادی سالم و نظاممند است.
وی تأکید کرد: سود زمانی معنا دارد که به مأموریتهای امداد و نجات بازگردد.
فلاح با اشاره به جایگاه حقوقی شرکت اعلام کرد: این مجموعه به صورت سهامی خاص و ذیل قانون تجارت فعالیت میکند؛ اما مأموریتهای آن در راستای پشتیبانی از تحقق اهداف و مأموریتهای جمعیت است.
وی از عرضه اولیه ۱۵ درصد سهام شرکت کشت و صنعت هلال در فرابورس ایران خبر داد و افزود: بخشی از سهام به کارکنان جمعیت به پاس خدمات آنها تخصیص مییابد.
بر این اساس، مدیرعامل هلدینگ همچنین تصریح کرد: ساختار مالی هلدینگ و شرکتهای زیرمجموعه ساماندهی میشود و هلدینگ در سال ۱۴۰۵ به نهاد مالی تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار تبدیل خواهد شد تا تمامی اقدامات با نظارت دقیق و ساختاریافته انجام شود.
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