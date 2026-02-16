حجت الاسلام علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به در پیش بودن ماه رمضان بیان کرد: غبارروبی و عطرافشانی مساجد در سراسر استان در آستانه ماه ضیافت الهی در دستور کار قرار دارد.

وی اظهار کرد: همزمان با این هفته، مساجد استان با مشارکت هیئت امناء، کانون‌های فرهنگی، پایگاه‌های بسیج و گروه‌های مردمی برای میزبانی از ماه ضیافت الهی آماده می‌شوند. غبارروبی مساجد تنها یک اقدام خدماتی نیست، بلکه نمادی از تطهیر دل‌ها و آمادگی معنوی جامعه برای ورود به ماه نزول قرآن است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان بیان کرد: امسال محور اصلی برنامه‌های ماه مبارک رمضان در استان، اجرای طرح «زندگی با آیه‌ها» است؛ طرحی که با هدف تبدیل مفاهیم قرآن به باور و رفتار اجتماعی طراحی شده و تلاش دارد آیات منتخب را از سطح تلاوت به سطح زیست روزمره مردم ارتقا دهد.

قنبری با بیان اینکه در این طرح، «محافل زندگی با آیه‌ها» در مساجد، منازل، مدارس، هیئات و فضای مجازی شکل می‌گیرد، تصریح کرد: شبکه «سفیران آیه‌ها» با حضور روحانیون، بانوان فعال فرهنگی و نوجوانان کنشگر، مسئولیت تبیین، آموزش و کاربردی‌سازی آیات منتخب را برعهده خواهند داشت.

وی در ادامه با اشاره به آثار معنوی ماه رمضان گفت: این ماه، فرصت بازسازی روحی و تقویت ارتباط با خداوند متعال است. روزه، انس با قرآن و حضور در محافل معنوی، زمینه توبه حقیقی و اصلاح رفتار را فراهم می‌کند. در چارچوب طرح «زندگی با آیه‌ها» تأکید ما بر فهم، تدبر و به‌کارگیری عملی آیات در زندگی فردی و اجتماعی است تا تغییر رفتاری پایدار شکل گیرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان سمنان از برگزاری محافل جزءخوانی قرآن کریم، جلسات تفسیر، کرسی‌های تلاوت، نشست‌های گفتمانی، برنامه‌های ویژه نوجوانان و بانوان، تولید محتوای رسانه‌ای و پویش‌های مردمی در طول ماه مبارک خبر داد و افزود: تلاش شده است با بهره‌گیری از همه ظرفیت‌های مردمی و تشکل‌های دینی، رمضان امسال به صحنه‌ای برای تعمیق گفتمان «قرآن، کتاب زندگی» تبدیل شود.

قنبری در پایان با تأکید بر اینکه اگر آیه فهم شود، حفظ شود و در زندگی جاری شود، جامعه قرآنی شکل می‌گیرد و روح امید، مقاومت، صبر و همبستگی اجتماعی تقویت خواهد شد، تصریح کرد: بر همین اساس، همه ظرفیت‌های مذهبی استان برای استقبال از ماه مبارک رمضان و تحقق عملی این رویکرد بسیج شده‌اند.