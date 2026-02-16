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۲۷ بهمن ۱۴۰۴، ۹:۰۹

نمایشگاه تعاملی «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» در کنگان برپا می‌شود

نمایشگاه تعاملی «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» در کنگان برپا می‌شود

بوشهر- رئیس اداره تبلیغات اسلامی کنگان از برپایی نمایشگاه تعاملی «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» در مصلی شهدای محراب بندر کنگان خبر داد. 

محمد سلیمانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: نمایشگاه تعاملی «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» با هدف ترویج سبک زندگی قرآنی و گسترش فرهنگ انس با قرآن کریم، در روز چهارشنبه۲۹ بهمن ماه جاری از ساعت هشت صبح الی ۱۸ عصر در مصلی شهدای محراب بندر کنگان آغاز به کار خواهد کرد.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی و دبیر شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان کنگان افزود: در این نمایشگاه، محورهایی همچون روایت نهضت زندگی با آیه‌ها، معرفی و عرضه تعاملی محصولات قرآنی، برگزاری مشاوره‌ها و گعده‌های عملیاتی، و نیز توجیه و ثبت‌نام سفیران نهضت به تصویر و نمایش گذاشته شده است.

وی گفت: همچنین همزمان با برپایی این نمایشگاه، جلسه شورای توسعه فرهنگ قرآنی شهرستان کنگان با حضور مسئولان دستگاه‌های فرهنگی و اجرایی برگزار خواهد شد تا راهکارهای هم‌افزایی نهادهای متولی در گسترش فعالیت‌های قرآنی و اجرایی نمودن طرح ملی نهضت زندگی با آیه ها مورد بررسی قرار گیرد.

کد مطلب 6750214

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