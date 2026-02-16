کارشناس عراقی: آمریکا از پهپادهای شاهد ایران وحشت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المعلومه، عدنان الکنانی کارشناس امور امنیتی عراق تاکید کرد که پهپادهای شاهد ایران قدرت بالایی برای هدف قرار دادن منافع آمریکا در منطقه دارند.

وی افزود: این پهپادها می توانند خود را از دید رادارهای آمریکایی پنهان کنند و پیدا کردن آنها سخت است.

الکنانی بیان کرد: هر نوع از پهپادهای شاهد ویژگی های خاص خود را دارند به عنوان مثال شاهد ۱۲۹ و ۱۴۹ رادارهای پیشرفته ای برای تصویربرداری حتی در شرایط بد آب و هوایی دارند و شاهد ۱۳۶ از نوع انتحاری می تواند خود را از دید رادارها پنهان کند.

وی تصریح کرد: مأموریت انتحاری این پهپادها بر پایه مختصات GPS و یک سامانه ناوبری داخلی انجام می‌شود؛ به این معنا که روی یک هدف ثابت برنامه‌ریزی شده و بدون نیاز به استفاده از رادار در حین پرواز، مستقیماً به سمت آن حرکت می‌کند. آمریکا از این پهپادها که می توانند به ناوهای مستقر در منطقه آسیب بزنند می ترسد چرا که شناسایی آنها سخت است.