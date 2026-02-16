حجت‌الاسلام محمدحسین وحیدی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اعزام مبلغین به مناطق مختلف لرستان در ایام ماه مبارک رمضان، اظهار داشت: حدود ۵۰۰ مبلغ در استان داریم که برای تبلیغ به مناطق مختلف لرستان اعزام می‌شوند.

وی گفت: همین تعداد هم از قم، یعنی ۵۰۰ نفر به سطح روستاها، شهرها و مناطق مختلف استان اعزام می‌شوند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان یکی از اقدامات و طرح‌های در دستور کار در ماه مبارک رمضان را، طرح «زندگی با آیه‌ها» عنوان کرد و گفت: باتوجه‌به فرارسیدن ایام ماه مبارک رمضان، طرح «نهضت ملی زندگی با آیه‌ها» در کشور آغاز شده و به‌تبع آن در استان لرستان توسط مجموعه‌های مختلف حاکمیتی و مردمی در دستور کار قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام وحیدی، افزود: چشم‌انداز ما در این طرح تبدیل گفتمان قرآنی به رفتار اجتماعی در زندگی مردم است.

وی با بیان اینکه هر سال ۳۰ آیه منتخب در طرح «زندگی با آیه‌ها» انتخاب می‌شود و امسال هم این ۳۰ آیه با عنوان آیات «نصر» انتخاب شده‌اند، گفت: ما در استان لرستان هدف‌گذاری برای اجرای این طرح داریم، مدل پایه این طرح این است که مجموعه دستگاه‌های حاکمیتی و نهادهای راهبری کشور به‌عنوان پشتیبان طرح بسته‌های محتوایی، فکری و عملیاتی را آماده می‌کنند و از حلقه میانی به‌عنوان «سفیران آیه‌ها» حمایت می‌کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی لرستان، «شهر آیه‌ها»، «محله قرآنی»، «سفیران نور»، «همدلانه»، «سفری نو»، «حبیب خدا»، «دیار آیه‌ها»، «باشگاه آیه‌ها»، «احرار قرآنی» و... از جمله عملیات های طرح «زندگی با آیه‌ها» در لرستان برشمرد.