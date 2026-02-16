خبرگزاری مهر، گروه استانها:در فاصلهای نهچندان دور از پایتخت، شهرستانی قرار دارد که تاریخ آن بنا بر یافتههای باستانشناسی به بیش از ۸ هزار سال پیش بازمیگردد، با این حال، نام آن بیش از هر چیز با تحولات سیاسی و اجتماعی دهه ۴۰ شمسی گره خورده است.
ورامین امروز یکی از شهرستانهای مهم و استراتژیک استان تهران به شمار میرود؛ منطقهای که هم در گذشته و هم در حال، نقشی کلیدی در تأمین نیازهای اقتصادی پایتخت ایفا کرده است.
ورامین تا پیش از انقلاب اسلامی، بیش از هر چیز بهعنوان «انبار غله تهران» شناخته میشد، دشتهای حاصلخیز این منطقه، سهم مهمی در تولید گندم و تأمین امنیت غذایی پایتخت داشتند. این جایگاه، اگرچه در دهههای بعد با تغییرات اقتصادی و اجتماعی دستخوش تحول شد، اما هرگز از میان نرفت.
تولید سالانه بیش از یک میلیون تن محصول کشاورزی در ورامین
امروز نیز کشاورزی یکی از پایههای اصلی اقتصاد ورامین است، حسین عباسی، فرماندار ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به ظرفیتهای بخش کشاورزی این شهرستان اعلام کرد: سالانه بیش از یک میلیون تن محصولات کشاورزی در ورامین تولید می شود.
وی این آمار را نشاندهنده اهمیت راهبردی کشاورزی در اقتصاد و اشتغال کشور دانست و بر لزوم حمایت همهجانبه از این قشر تأکید کرد.
به گفته فرماندار ورامین، این شهرستان به عنوان یکی از قطبهای مهم کشاورزی استان تهران، سهم قابل توجهی در تولید محصولات زراعی و باغی دارد.
عباسی خواستار توجه ویژه به زیرساختهای این بخش، به ویژه تأمین پایدار آب و نوسازی سیستمهای آبیاری، شد.
این میزان تولید محصولات کشاورزی نشاندهنده وابستگی گسترده معیشت مردم منطقه به این بخش است، تولید گندم همچنان ادامه دارد، اما دامنه فعالیتها به محصولات متنوعتر کشاورزی و دامپروری گسترش یافته است.
دامداران ورامینی جایگاه ویژهای در اقتصاد کشاورزی استان تهران دارند، این شهرستان رتبه نخست تولید گوشت قرمز در استان تهران را به خود اختصاص داده و سالانه بیش از ۲۰ هزار تن گوشت گوسفند و گاو تولید میکند، این حجم تولید، نهتنها نیاز بخش قابل توجهی از بازار استان را تأمین میکند، بلکه نقش ورامین را بهعنوان یکی از قطبهای دامپروری کشور تثبیت کرده است.
یک سوم محصولات کشاورزی استان تهران در این شهرستان تولید میشود
حسین میرزاخانی، رئیس اداره جهاد کشاورزی ورامین در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جایگاه این منطقه در تأمین امنیت غذایی استان تهران اعلام کرد: ۳۰ درصد از کل محصولات کشاورزی استان در ورامین تولید میشود.
وی این شهرستان را یکی از مهمترین قطبهای کشاورزی استان توصیف کرد.
میرزاخانی در ادامه با ارائه آماری از توسعه کشتهای گلخانهای گفت: در حال حاضر نزدیک به ۳۷۰ هزار هکتار از اراضی کشور به کشت گلخانهای اختصاص دارد.
به گفته او، توسعه گلخانهها راهکاری مؤثر برای مقابله با بحران کمآبی و افزایش بهرهوری در بخش کشاورزی است.
کارشناسان محلی میگویند: ترکیب دشتهای وسیع، تجربه تاریخی دامداران و دسترسی به بازار مصرف بزرگ تهران، سه عامل اصلی موفقیت این بخش در ورامین است،
محصولات صنعتی ورامین به ۳۰ کشور جهان صادر می شود
با این حال، چالشهایی مانند کمبود منابع آبی و افزایش هزینههای تولید، آینده این بخش را نیازمند برنامهریزی دقیقتر کرده است.
اگرچه کشاورزی همچنان ریشه اصلی اقتصاد ورامین به شمار میرود، اما در سالهای اخیر، صنعت به دومین پیشران توسعه این شهرستان تبدیل شده است، با تلاش صنعتگران و سرمایهگذاران، ورامین امروز میزبان مجموعهای از واحدهای صنعتی است که برخی از آنها در سطح آسیا و خاورمیانه پیشرو محسوب میشوند.
در این شهرستان، شرکتهایی فعالیت میکنند که برای نخستین بار در ایران به تولید محصولاتی راهبردی دست یافتهاند، وحید تاجیک، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت ورامین، در گفتگو با خبرنگار مهر از جایگاه این منطقه در تولید و صادرات غیرنفتی خبر داد و افزود: ۱۶۸ واحد تولیدی و صنعتی در ورامین فعال هستند که محصولات خود را به ۳۰ کشور مختلف صادر میکنند.
به گفته وی، حجم کل صادرات این واحدها به ۴.۵ میلیون تن میرسد که نشاندهنده سهم قابل توجه شهرستان در تجارت خارجی کشور است.
تاجیک اضافه کرد: این واحدها در حوزههایی چون انرژی، شیمی، برق، قطعات صنعتی و تجهیزات پیشرفته فعالیت دارند و بخشی از آنها در بازارهای منطقهای و بینالمللی شناخته شدهاند.
سه مزیت اصلی سرمایه گذاری در ورامین
اگرچه بخش قابل توجهی از این صادرات بهصورت غیرمستقیم و از طریق شبکههای توزیع ملی انجام میشود، اما سهم ورامین در این زنجیره تولید و صادرات، چشمگیر توصیف میشود.
تحلیلگران اقتصادی معتقدند نزدیکی به تهران، دسترسی به شبکههای حملونقل و وجود نیروی انسانی ماهر، سه مزیت اصلی ورامین در جذب سرمایهگذاری صنعتی بوده است، در عین حال، این رشد صنعتی، چالشهایی همچون فشار بر منابع آب، آلودگی زیستمحیطی و نیاز به توسعه زیرساختهای شهری را نیز به همراه داشته است.
ورامین امروز در نقطهای ایستاده که گذشته کشاورزی و آینده صنعتی آن به هم گره خوردهاند، از یک سو، دشتهای قدیمی و دامداریهای سنتی همچنان فعالاند و از سوی دیگر، کارخانهها و واحدهای صنعتی مدرن در حال گسترش هستند. این همزیستی، فرصتهایی تازه برای توسعه ایجاد کرده، اما نیازمند مدیریت هوشمندانه است تا یکی به بهای دیگری تضعیف نشود.
کارشناسان میگویند آینده ورامین به توانایی آن در ایجاد توازن میان کشاورزی پایدار و صنعت دانشبنیان بستگی دارد، سرمایهگذاری در فناوریهای نوین کشاورزی، مدیریت منابع آب و ارتقای صنایع کممصرف و صادراتمحور، میتواند این شهرستان را به الگویی برای توسعه متوازن در استان تهران تبدیل کند.
ورامین، با قدمتی چند هزارساله، حالا در آستانه فصلی تازه قرار دارد؛ فصلی که در آن، تاریخ، خاک و صنعت در کنار هم، مسیر تازهای برای توسعه این منطقه ترسیم میکنند.
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