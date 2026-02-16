به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای صبح دوشنبه در جمع اقشار مختلف مردم در دانشگاه اصفهان و در پنجاه و یکمین سفر استانی، با قدردانی از حاضران اظهار کرد: مطالبی که نمایندگان اقشار مختلف بیان کردند را با دقت گوش دادم و بخش زیادی از آنها را یادداشت کردم و امیدوارم به توفیق الهی، آنچه در توان دارم چه در قوه قضائیه و چه در سایر حوزهها پیگیری و محقق شود.
وی با اشاره به روزهای پایانی ماه شعبان گفت: در آستانه ورود به ضیافت الهی و ماه مبارک رمضان قرار داریم؛ ماهی که خداوند به آن شرافت، عظمت و کرامت بخشیده و ما به این ضیافت دعوت شدهایم. اگر از این فرصت بهره نبریم، خود را از رحمت، برکت و مغفرت الهی محروم کردهایم.
رئیس قوه قضائیه با توصیه به مطالعه خطبه شعبانیه افزود: این توصیهها اختصاص به مسلمانان ندارد و آموزههایی است که همه پیامبران الهی از جمله حضرت عیسی مسیح(ع) و حضرت موسی(ع) بر آن تأکید داشتهاند و برای همه انسانها راهگشاست.
محسنی اژهای در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به دشمنیهای مستمر علیه جمهوری اسلامی ایران تصریح کرد: دشمنان در طول بیش از چهار دهه با همه توان، از ترور و جنگ تحمیلی گرفته تا تحریمهای گسترده، تلاش کردند انقلاب اسلامی را متوقف یا به عقب برگردانند، اما در هیچکدام موفق نشدند.
وی افزود: امروز نیز فشار بر معیشت مردم و اقتصاد کشور ادامه همان مسیر است، اما این ملت در جنگ هشتساله و در همه فتنهها ایستادگی کرد و حتی یک وجب از خاک کشور از دست نرفت. در جنگهای اخیر نیز دشمن با وجود همه حمایتها و تجهیزات، به اهداف خود نرسید و ناچار به درخواست آتشبس شد.
رئیس قوه قضائیه تأکید کرد: جمهوری اسلامی ایران در مسیر حق حرکت میکند و هرچند با مشکلاتی روبهروست، اما این مسیر رو به جلو متوقف نخواهد شد و دشمن در این میدان نیز شکست خورده است.
دشمن با جنگ ترکیبی هم نتوانست مردم ایران را از صحنه خارج کند
محسنی اژهای در ادامه سخنان خود در جمع اقشار مختلف مردم اصفهان اظهار کرد: دشمنی که به اهدافش نرسیده، امروز زخمخوردهتر و خشمگینتر شده و تلاش میکند با افزایش فشارهای اقتصادی، روانی و جنگ رسانهای و همچنین سازماندهی اغتشاشات، مردم را خسته و ناامید کند.
وی افزود: در حوادث اخیر، دشمن با استفاده از افراد مزدور و سوءاستفاده از احساسات برخی جوانان، تلاش کرد ناامنی ایجاد کند و حتی به مراکز فرهنگی، مقدس، مساجد، قرآن، حوزههای علمیه، اموال عمومی و خصوصی مردم حمله شد؛ اقداماتی که برخی از آنها از جنایات داعش نیز کمسابقهتر بود، اما این ملت بار دیگر ایستاد و بساط دشمن را جمع کرد.
رئیس قوه قضائیه با قدردانی از مردم تصریح کرد: این مردم، جنود الهی هستند؛ مردمی هوشیار، بصیر و فرهیخته که با وجود مشکلات، در فاصلهای کوتاه، میلیونها نفره به میدان آمدند؛ چه در ۲۲ بهمن و چه در دیگر صحنهها، خانوادهها با همه نسلها حضور یافتند و دشمن را ناامید کردند. ما باید هم از این مردم تشکر کنیم و هم از خدا بخواهیم خادمان شایستهای برای آنان باشیم.
محسنی اژهای با تقدیر از نیروهای مدافع امنیت گفت: با وجود محدودیتهای اعتباری، تجهیزاتی و انسانی، این نیروها در برابر دهها سرویس بیگانه ایستادند؛ توطئههایی که سالها برای آن برنامهریزی شده بود را خنثی کردند و در این مسیر شهید، مجروح و آسیبدیده دادند. امنیت امروز کشور، حاصل ایثار این عزیزان، هدایتهای رهبر معظم انقلاب و حضور مردم است.
وی با تأکید بر ضرورت وحدت و انسجام ملی بیان کرد: تجربه ۴۷ ساله انقلاب نشان داده هر جا به آموزههای دینی، قرآنی و رهنمودهای امامین انقلاب گوش دادیم و وحدت داشتیم، موفق بودیم و هر جا از این مسیر فاصله گرفتیم، آسیب دیدیم. دشمن امروز امنیت، اقتصاد و وحدت ما را هدف گرفته و پاسخ ما باید انسجام، هوشیاری و تقویت زیرساختهای امنیتی باشد.
رئیس قوه قضائیه خاطرنشان کرد: بدون امنیت، نه اقتصاد شکل میگیرد، نه فرهنگ، نه صلح و نه حمایت از اقوام، اقشار و ادیان ممکن است. در کنار امنیت، باید تمام توان خود را برای حمایت از فعالان اقتصادی سالم، رفع موانع تولید، جهش تولید، تأمین امنیت سرمایهگذاری و حل مشکلات صادرات، واردات و بازگشت ارز به کار بگیریم.
محسنی اژهای تأکید کرد: قوه قضائیه، دولت و مجلس در این مسیر وظایفی دارند، اما همت جمعی، همکاری مردم و حفظ وحدت ملی شرط اصلی عبور از فشارها و ناکام گذاشتن دشمن است.
با اصلاح گلوگاههای فساد و تقویت تولید میتوان فشار اقتصادی دشمن را خنثی کرد
محسنی اژهای در ادامه سخنان خود در جمع اقشار مختلف مردم اصفهان اظهار کرد: دشمن شکستخوردهای که به اهدافش نرسیده، امروز زخمخوردهتر و خشمگینتر شده و با عملیات روانی، شایعهسازی و ایجاد حاشیه تلاش میکند صف واحد مردم را دچار خدشه کند؛ ما باید هوشیار باشیم و اجازه ندهیم حاشیهها ما را از مسائل اصلی کشور غافل کند.
وی افزود: مسائل اصلی کشور، کرامت مردم، عزت مردم، شرف مردم، استقلال کشور، رفاه و امنیت مردم است و اگر به حاشیهها مشغول شویم، از این اولویتها عقب میمانیم. دشمن دقیقاً همین نقاط را هدف گرفته و میخواهد با درگیر کردن اذهان، ما را از متن مسائل دور کند.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به مطالب مطرحشده از سوی حاضران گفت: بخش قابل توجهی از این نکات را یادداشت کردم؛ برخی از آنها مستقیماً به قوه قضائیه مربوط میشود و برخی نیازمند همکاری دولت، مجلس و سایر دستگاههاست. توصیه من به همکاران قضایی این است که هرچه در توان دارند، برای حفظ کرامت مردم، تأمین امنیت و کمک به سرمایهگذاری و تولید به کار بگیرند.
محسنی اژهای تصریح کرد: اگر بخواهیم با تورم مقابله کنیم، راهی جز توجه جدی به اقتصاد، افزایش تولید، مدیریت صحیح منابع، پرهیز از اسراف و استفاده درست از داشتهها نداریم. تورم اگر مهار نشود، بر همه عرصهها سایه میاندازد و بسیاری از کارها را با مشکل مواجه میکند.
وی با تأکید بر ضرورت برخورد قاطع با عوامل اصلی اغتشاشات و جنایات اخیر گفت: با کسانی که آگاهانه و سازمانیافته دست به جنایت زدند و با دشمن همراهی کردند، باید بدون مسامحه و سریع، البته در چارچوب قانون و با رعایت عدل و انصاف، برخورد شود؛ در عین حال، جوانان و نوجوانانی که فریب خوردهاند، باید از عناصر اصلی تفکیک شوند و نگاه تربیتی و اصلاحی نسبت به آنها مدنظر قرار گیرد.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به اهمیت پیشگیری از جرم بیان کرد: پیشگیری یک موضوع علمی و نیازمند اصلاح ساختارها، قوانین، اجرا و فرهنگسازی است. در سند تحول و تعالی قوه قضائیه، به این موضوع توجه شده و این سند تاکنون چند بار بهروزرسانی شده و در صورت نیاز، باز هم اصلاح خواهد شد. استفاده از ظرفیتهای مردمی، دانشگاهها، حوزههای علمیه و نهادهای آموزشی در این مسیر ضروری است.
محسنی اژهای با اشاره به ظرفیتهای گسترده استان اصفهان افزود: اصفهان در حوزههای مختلف از جمله صنعت، کشاورزی، گردشگری، صنایعدستی و صادرات، ظرفیتهای بالایی دارد و بسیاری از مشکلات با مدیریت درست و هماهنگی میان دستگاهها قابل حل است. موضوعاتی مانند بازگشت ارز، موانع تولید، صادرات و واردات از جمله مسائلی است که پیگیری آنها در دستور کار قرار دارد.
وی در پایان خاطرنشان کرد: مبارزه با فساد فقط به فساد اقتصادی محدود نمیشود، بلکه فساد سیاسی، فرهنگی و امنیتی را نیز دربرمیگیرد. شناسایی و اصلاح گلوگاههای فساد، شرط اساسی حل ریشهای مشکلات است و قوه قضائیه در این مسیر، با همکاری سایر دستگاهها، این رویکرد را با جدیت دنبال خواهد کرد.
نظر شما