پایش روزانه اجرای پزشکی خانواده در ۶۴ شهر با حضور وزیر بهداشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبدا، محمدرضا ظفرقندی در نشست کمیته راهبری، ضمن طرح پرسشهای تخصصی درباره میزان تحقق اهداف، چالشهای اجرایی و روند استقرار برنامه در سطوح مختلف ارائه خدمت، اجرای منظم و نظاممند برنامه را از الزامات تحقق اهداف تحول در نظام سلامت برشمرد.
در این جلسه، اجرای برنامه پزشکی خانواده در شهرستانهای مرند، آققلا، خرمدره، قائن و بابل و همچنین اجرای نظام ارجاع در ۵۹ شهر کشور بهطور ویژه بررسی شد.
همچنین رئیس مرکز مدیریت شبکه گزارشی جامع از اقدامات انجامشده، سازوکارهای نظارتی و فرآیندهای پیگیری مصوبات ارائه کرد و آخرین وضعیت آمادگی و استقرار برنامه در دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی را تشریح نمود.
کمیته راهبری برنامه پزشکی خانواده و نظام ارجاع با برگزاری جلسات روزانه، روند پیشرفت اقدامات دانشگاهها و دانشکدههای علوم پزشکی را پایش کرده و ضمن جمعبندی چالشها و موانع اجرایی، راهکارهای عملیاتی لازم را تدوین و ابلاغ میکند. این کمیته با بهرهگیری از بسترهای هوشمند فناوری اطلاعات، نظام رصد و پایش برخط برنامه را فعال کرده و در کنار آن، بازدیدهای میدانی هدفمند با حضور نمایندگان ذینفعان را نیز برنامهریزی کرده است.
در این نشست، صادق نیت، مشاور وزیر و مدیرکل دفتر وزارتی وزارت بهداشت نیز حضور داشت و در جریان آخرین اقدامات و فرآیندهای نظارتی قرار گرفت.
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